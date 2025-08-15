大立光給力 開盤秒填息

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）昨（14）日除息，每股配發現金股利28元，除息參考價2,390元，早盤以2,410元開出後上攻，隨即秒填息，最高一度站上2,425元。

大立光昨天終場收2,395元，上漲5元，惟三大法人同步賣超。大立光此次是配發今年上半年現金股利，該公司上半年每股純益56.01元，盈餘配發率約五成。

受惠蘋果iPhone 17系列新機拉貨點火，大立光7月合併營收54.13億元，攀上今年以來單月高點，月增31%、年減0.1%；前七月合併營收316.65億元，年成長14%。公司看好，8月拉貨動能會比7月好。

受新台幣匯率升值影響，大立光第2季認列42.2億元匯損，為歷年之最，以股本13.34億元估計，侵蝕每股獲利31.63元，導致上季賺不到一個股本，每股純益僅7.73元，下探近13年來單季新低；上半年稅後純益74.75億元，年減29.5%，每股純益56.01元。

大立光 每股純益

延伸閱讀

蘋果供應鏈迎長多行情 大立光、玉晶光潛在股價漲幅曝光

儒鴻法說將釋利多？股價飆逾6%創除息後新高、紡織類股指數勁揚

大立光除息亮眼 開盤40秒就衝達2425元完成填息

上銀、大立光 認購靚

相關新聞

鴻海進擊 AI營收爆發 輪值CEO楊秋瑾預告本季激增逾1.7倍

鴻海AI業務大爆發，輪值CEO楊秋瑾昨（14）日於法說會預告，本季AI伺服器業務強勁成長，機櫃出貨將比上季大增三倍，相關...

佳世達看第4季...變數多

佳世達（2352）董事長陳其宏昨（14）日於法說會指出，因應關稅風險，已於第2季提前出貨，因此預估本季營收較上季持平或略...

圓展出貨放量 2025年全年拚轉盈

圓展（3669）昨（14）日舉行法說會，總經理郭昱廷表示，受惠教育科技預算推遲，加上醫療ODM訂單及視訊及專業影音（Pr...

技嘉第2季毛利率 失守一成大關

技嘉（2376）昨（14）日公布第2季財報，單季毛利率失守一成大關、降至9.42%，遠不如首季的12.89%，並下探十季...

大立光給力 開盤秒填息

大立光（3008）昨（14）日除息，每股配發現金股利28元，除息參考價2,390元，早盤以2,410元開出後上攻，隨即秒...

智邦 上半年蟬聯網通獲利王

網通族群上半年財報陸續公布，網通大廠智邦（2345）以每股純益18.18元蟬聯獲利王；璟德處分資產貢獻，每股7.1元居次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。