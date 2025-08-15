大立光給力 開盤秒填息

大立光（3008）昨（14）日除息，每股配發現金股利28元，除息參考價2,390元，早盤以2,410元開出後上攻，隨即秒填息，最高一度站上2,425元。

大立光昨天終場收2,395元，上漲5元，惟三大法人同步賣超。大立光此次是配發今年上半年現金股利，該公司上半年每股純益56.01元，盈餘配發率約五成。

受惠蘋果iPhone 17系列新機拉貨點火，大立光7月合併營收54.13億元，攀上今年以來單月高點，月增31%、年減0.1%；前七月合併營收316.65億元，年成長14%。公司看好，8月拉貨動能會比7月好。

受新台幣匯率升值影響，大立光第2季認列42.2億元匯損，為歷年之最，以股本13.34億元估計，侵蝕每股獲利31.63元，導致上季賺不到一個股本，每股純益僅7.73元，下探近13年來單季新低；上半年稅後純益74.75億元，年減29.5%，每股純益56.01元。