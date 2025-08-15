圓展出貨放量 2025年全年拚轉盈

圓展（3669）昨（14）日舉行法說會，總經理郭昱廷表示，受惠教育科技預算推遲，加上醫療ODM訂單及視訊及專業影音（Pro AV）出貨放量，下半年營運將優於上半年，全年醫療事業營收占比將達兩成。

法人預期，受惠新台幣匯率回穩，圓展7月已轉為獲利，全年力拚轉盈。圓展上半年因美國政府凍結教育經費影響，教育整合產品營收不如預期，加上第2季承受逾億元匯損衝擊，單季轉虧，每股淨損0.43元；上半年稅後淨損3,867萬元，每股淨損0.42元。

受惠智聯健康事業策略布局陸續開花結果，加上AI專業影音事業穩健成長，圓展上半年毛利率仍達59.69％，僅年減0.71個百分點。

郭昱廷表示，今年醫療事業進入加速成長期，不僅增加研發投資150%，加速新產品交付，並持續擴張歐美ODM訂單，目前已在歐美取得兩個ODM標案，亞太區並拓展通路，預期今年下半年到明年醫療事業將放量增長，預期到2026年將成長四倍，成為未來營運一大動能，估計今年底醫療事業比重營收達兩成，未來將朝三成目標邁進。