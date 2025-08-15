佳世達看第4季...變數多

佳世達（2352）董事長陳其宏昨（14）日於法說會指出，因應關稅風險，已於第2季提前出貨，因此預估本季營收較上季持平或略增，「但第4季比較混沌未明。」整體來看，下半年營收仍將優於上半年，惟獲利方面變數較多。

佳世達總經理黃漢州指出，雖然今年第3季可能沒有旺季的感覺，但智能方案方案事業群中邊緣AI、工業電腦部分需求強勁，網通事業也很健康，估營收將較去年同期增長，醫療業務正面看待，且佳世達IT本業預計還是能繳出季比、年比「雙成長」的成績單。

受到新台幣升值影響，佳世達第2季表現不如預期，公司日前公布單季稅後純益3.56億元，季減26.29%，年減46.3%，EPS 0.18元。

陳其宏指出，第2季營運不甚理想，雖然因應關稅提前拉貨，造成當季營收比過往同期高，但也因為庫存變高，導致在新台幣急速升值下，庫存部位變高，影響金額就愈大。

佳世達初估，當新台幣升值1%，會導致營收下降0.7%，並侵蝕毛利率0.2個百分點。佳世達財務長洪秋金補充，因應匯率風險，佳世達近期重點是對集團存貨及周轉天數嚴格檢視，希望能降低負面影響。

展望下半年，陳其宏表示，由於第2季已提前拉貨，預計將影響部分第3季營收，現階段預估，佳世達本季業績較上季持平或略增，但「第4季比較混沌未明。」整體來看，下半年營收仍將優於上半年，但可能好不到太多，獲利方面變數則較多。

陳其宏強調，「232條款」調查出爐後，對美國市場終端物價拉升影響會特別明顯，預計第4季一定會受到影響，影響層面包含美國物價及消費需求，而事實上，美國近幾月的就業數字下滑，已經強化市場對消費需求衰退的可能性。