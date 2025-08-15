技嘉第2季毛利率 失守一成大關

技嘉（2376）昨（14）日公布第2季財報，單季毛利率失守一成大關、降至9.42%，遠不如首季的12.89%，並下探十季來低點；稅後純益30.49億元，季減2.15%，年增2.96%，每股純益4.55元。

針對第2季毛利率跌破一成，技嘉表示，主因備貨／出貨時段，恰逢新台幣匯率異常劇烈變動，營收與成本認列有時間落差。

技嘉認為，由於毛利率受新台幣匯率異常劇烈變動影響已暫告一段落，8月回歸正常水準，該公司下半年除了採行自然避險，也會積極調控美元AR／AP部位，降低匯兌風險。

技嘉累計上半年稅後純益61.65億元， 創歷史次高，年增23.6%，每股純益為9.2元。

展望第3季與下半年，技嘉表示，市場需求樂觀，2025全年成長雙位數幅度維持不變。

主機板產品方面，上半年高階主機板銷售暢旺，下半年動能可望持續。顯卡業務方面，下半年產品線完整到齊，且供貨順利，預期銷售持續暢旺。

至於AI伺服器業務，技嘉指出，客戶需求持續旺盛，積極拓展新興Neo Cloud市場，並攜手跨領域供應商，打造具規模化潛力的AI基礎設施營收支柱，同時， 與輝達、超微、英特爾等供應商合作緊密，適用於各類型AI運算的設備加速器新產品，將同步推出，滿足客戶需求。

技嘉在東南亞，美國， 巴西與歐洲等地的L10／L11／L12等AI伺服器組裝生產線陸續上線，強化供應鏈彈性。

同時持續加強研發實驗室及產能設施擴充，資本支出預計由2億元至3億元，上調為7億元至8億元左右。