技嘉財報／第2季每股賺4.55元 維持全年兩位數成長目標

技嘉（2376）14日公布第2季稅後純益30.49億元，為歷史同期次高，年增2.96%，季減2.15%，第2季每股稅後純益（EPS）為4.55元，去年同期EPS為4.66元，第1季EPS為4.65元。全年需求樂觀，維持兩位數成長目標。

技嘉上半年稅後純益61.65億元， 創下歷史次高，年增23.6%，上半年每股純益為9.2元，去年同期為7.84元。技嘉獲利表現不俗，主要是受到營收規模擴大，營業費用控管得宜，產品組合健康所致。

技嘉第2季毛利率9.42%，第1季為12.89%，該公司表示，毛利率下滑主要是因為備貨／出貨時段，恰逢台幣匯率異常劇烈變動，營收與成本認列有時間落差，因此造成毛利率受到侵蝕。由於毛利率受台幣匯率異常劇烈變動影響，已暫告一段落，8月已回歸正常水準 下半年除自然避險外，將更為積極調控美元AR/AP部位，降低匯兌風險。

展望第3季與下半年，技嘉表示，市場需求樂觀，2025年展望全年成長雙位數幅度維持不變。在主機板產品方面，上半年高階主機板銷售暢旺，下半年動能可望持續。至於顯示卡產品，上半年顯示卡銷售暢旺，下半年顯卡產品線完整到齊，且供貨順利，預期銷售持續暢旺。

AI伺服器方面，技嘉說，客戶需求持續旺盛，積極拓展新興Neo Cloud市場，並攜手跨領域供應商，打造具規模化潛力的AI基礎設施營收支柱，同時與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及英特爾（Intel）等 供應商合作緊密，適用於各類型AI運算的設備之加速器新產品，將同步推出，滿足客戶需求。

技嘉表示，在東南亞、美國、 巴西與歐洲等地的L10/L11/ L12等AI伺服器組裝生產線陸續上線，強化供應鏈彈性。持續加強研發實驗室及產能設施擴充，資本支出預計由2到3億元，上修至7到8億元左右。