Appier 財報／第2季營收、毛利、營業利益創新高 獲利能力持續攀升

Appier Group Inc（Appier），14日發布2025財年第2季營收成果。Appier第2季營收創下歷史新高的103億日圓，年增 27%，排除匯率影響後，營收達110億日圓，年增 35%，主要受惠於原有業務的擴張與AdCreative.ai在關鍵市場的策略貢獻。

第2季毛利率與營業利益齊創歷史新高，推動公司獲利動能持續成長。在排除匯率影響之下，營收年增 35%，毛利年增 38%，雙雙寫下近八個季度新高，顯示 Appier 投注資源於高毛利產品、原有業務在毛利率上持續增進以加速市場滲透的策略成功奏效。

Appier第2季毛利創下歷史新高的58億日圓，年增38%，增幅超越營收年增率。毛利率上升至新高點來到56.1%，較去年同期躍升4.8個百分點，反映出高毛利產品的貢獻、原有業務在毛利率上的持續增進，以及生成式AI技術帶來的效率提升，持續帶動毛利率擴張。營業利益攀升至8.06億日圓的歷史新高，年增 130%。

儘管因AdCreative.ai的全面整併而新增營運開銷，營業利益率仍較去年同期增長近一倍，來到7.8%，凸顯 Appier 即使面臨匯率逆風，仍持續透過生產力提升、商業模式韌性以及嚴謹的執行力，締造強大的營運槓桿效應。核心自由現金流轉正，反映現金創造能力的顯著提升。

分析營收成長內容，51%增額營收來自既有客戶，包括東北亞電商客戶以及美國與EMEA既有客戶的正向動能。其餘 49%則來自關鍵市場的新客戶，受惠於東北亞垂直產業的多元化布局，以及美國與 EMEA 在垂直產業與產品擴張帶動下的強勁表現。Appier 客戶數年增114%，過去12個月的淨收入留存率（LTM NRR）維持在穩健的120%，單一客戶平均季度營收（ARPC）在排除匯率影響後年增 12.6%，主要得益於策略性客戶擴張的推動。

東北亞（NEA）在排除匯率影響後的年增幅加速至 35%，得益於既有客戶穩健擴張，和新客戶的加速獲取；美國與 EMEA 則實現了更強勁的增長率，在排除匯率影響後年增 48%，成長動能源自客戶基礎的擴張與產品的多元化。

隨著 Appier 在各大平台加速部署生成式 AI 技術，釋放強大的產品綜效，不僅提升公司的創意能力，同時放大市場拓展成效。透過由生成式 AI 驅動的差異化洞察和可擴展的執行力，這些創新已開始帶動 Appier 的獲利成長，並可望進一步強化其投資報酬率與營運效率。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，AI持續成為推動效率提升的強大引擎，讓公司穩健達成獲利目標。Appier深耕AgenticAI超過十年，順應全球Agentic AI應用浪潮，正推進下一階段的轉型，將多元AI Agent全面整合至產品組合與內部生產流程中，以深厚的Agentic AI基礎，Appier 將持續推出全新的Agentic AI驅動的解決方案，包括以 Agent 實現投資報酬率（ROI）、創意能力的交付，以及整體營運效率的優化，推動產品創新與內部績效的提升。