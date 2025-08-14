崇越法說會／董座看2025年仍樂觀 關稅尚未完全明朗客戶先吸收成本
崇越（5434）14日召開法說會，外界關注景氣與營運以及對等關稅、半導體關稅議題。董座潘重良提及，對等關稅還未完全明朗化，崇越美國已有布局，目前已和客戶達成協議客戶先吸收，未來是否面臨成本分攤或價格協商仍要觀察，此外半導體關稅的232條款細節尚未公告持續注意政策動態。不過整體而言受惠先進製程等需求，公司2025年仍樂觀看待。
潘重良回應說，目前關稅議題情況尚未完全明朗。現階段在美國市場方面，公司傾向由客戶先行吸收關稅成本，但未來仍可能面臨成本分攤與價格協商的挑戰。
至於美國232條款部分，潘重良也說，由於相關細節尚未正式公告，公司將持續關注政策動態、匯率變化及客戶動向，並視情況調整應對策略。
崇越也說，美國關稅對半導體耗材的課稅狀況是，矽晶圓由日本出貨至美國，目前是豁免不課稅；光阻、石英有課稅，目前由客戶報關、吸收關稅。
潘重良說，今年上半年營收年成長26%；去年下半年營收基期較高。觀察2024年8至12月的月營收、連續五個月都突破50億元，因此預估今年下半年的月營收因基期高，年成長趨勢會逐步趨緩。不過2025全年營收，仍樂觀看待整體正成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言