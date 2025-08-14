鴻海法說會／沒有AI伺服器新舊產品轉換問題 後半年將強勁成長

鴻海（2317）14日舉行法說會，針對競爭對手下半年在AI伺服器面臨新舊產品轉換，恐怕有業績空窗期？鴻海輪值CEO楊秋瑾表示，該公司第2季的AI伺服器機櫃出現重大轉折、重大突破，因為良率大幅提升，並透過自動化加速產能擴建，以滿足客戶需求，第3季持續大幅成長，季增高達300%，已經準備下一代AI伺服器機櫃的生產，良率提升更加順利，第3季一定強勁成長，第4季一定成長，不會有空窗期，安排的非常好。

根據目前掌握的市場需求，她說，全年AI伺服器相關營收將會突破「兆元」的規模。在市占率方面，鴻海一直都是主要客戶新產品的共同開發夥伴，確保公司能夠參與下一代，甚至是下下一代新產品的開發，這些客戶每個階段的重要產品鴻海都不會缺席。而且每一次AI伺服器機櫃的迭代，不論是GPU方案、或是ASIC方案，都提供鴻海機會，可以取得新的客戶、新的訂單。因此，她也預期，鴻海在AI伺服器的市占率將可以提升。

她強調，綜觀全球幾大CSP客戶對於AI業務的資本支出持續擴大，市場所反映出的訊號印證AI不是一時的熱潮，而是一場真正的產業革命，是結構性、長期性的成長趨勢，預期市場對高效能算力的需求還會持續升溫，鴻海的目標很清楚，就是在這場AI的浪潮中，要幫助客戶掌握這一波快速成長的機會！

鴻海也將持續擴大AI伺服器的產能以及垂直整合，今年上半年資本支出達到798億元、年增超過25%，也維持全年成長20%以上的目標。