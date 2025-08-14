蘋果供應鏈迎長多行情 大立光、玉晶光潛在股價漲幅曝光

摩根大通（小摩）證券在最新出具的「蘋果供應鏈」產業報告中指出，由於關稅疑慮消除等三大有利因素帶動，上調2025年整體iPhone出貨量至2.47億支，增幅5.1%。台鏈中，大立光（3008）、玉晶光（3406）均給予「優於大盤」評級。

小摩科技產業分析師楊維倫指出，隨著關稅疑慮的消除，且受惠蘋果在美國大規模投資而可能獲得關稅豁免，加上中國大陸將允許iPhone Slim/Air使用eSIM（數位SIM卡），有助於刺激大陸市場的需求。

再配合蘋果將於2026與2027年推出更多新款iPhone，如2026年上半年將推出iPhone 17e、2026年下半年推出可摺疊iPhone、2027年上半年推出iPhone 18e與18基礎款等，因此對於iPhone長期出貨量正向樂觀。

基於相關有利因素，楊維倫上調今(2025)年整體iPhone出貨量至2.47億支，較原先預估的2.35億支增加5.1%。其中，上半年因受惠關稅因素，估年增9%，下半年可望年增1%、達1.43億支，第3季約5,900萬支、第4季升至8,400萬支。

而在下半年iPhone 17系列產品的生產預估方面，楊維倫上調預估數至9,400萬支，較先前估計值8,500萬支調升10.6%。同時，楊維倫認為，中國大陸可能取消eSIM禁令，這將有助於iPhone Slim在大陸的需求。

對於蘋果供應鏈，楊維倫建議「擇優布局」，其中光學零組件廠將因規格升級而獲得較強的獲利動能。台廠中，大立光仍為整個供應鏈中的「首選」，因為未來幾個產品周期將逐步提升鏡頭規格，例如可變光圈等。

玉晶光因其產品組合多元化，並進軍智慧眼鏡、智慧家居等領域，因此也是看好的標的之一。兩檔個股楊維倫均給予「優於大盤」評級，目標價分別上看3,100元及470元，以14日收盤價計算，潛在漲幅各為29.4%、9.8%。