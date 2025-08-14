鴻海法說會／ASIC占AI伺服器營收達兩成 前景樂觀

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海輪值CEO楊秋瑾表示，2024年AI伺服器兩成營收已經來自ASIC伺服器，在GPU伺服器快速成長的同時，ASIC伺服器自己也快速成長，絕對營收金額可觀。聯合報系資料照
鴻海（2317）14日舉行法說會，針對法人提問ASIC伺服器展望，鴻海輪值CEO楊秋瑾表示，其實2024年AI伺服器兩成營收已經來自ASIC伺服器，在GPU伺服器快速成長的同時，ASIC伺服器自己也快速成長，絕對營收金額可觀。

她說，鴻海很早就承接客戶研發的ASIC伺服器，而且包括主機板、伺服器、機櫃系統等，整個服務都在做，客戶最看重的是價值，鴻海可以滿足客戶對系統垂直整合的需求，並可以提供美國的產能，目前鴻海正在建置液冷測試系統，以滿足下一代ASIC伺服器的液冷需求。

她說，客戶自己開發ASIC伺服器，來與GPU伺服器相匹配，是AI伺服器重要成長來源，客戶也不斷擴大，其中擁有三家雲端服務供應商（CSP） ASIC客戶，鴻海在ASIC伺服器的成長幅度，將優於產業平均水準，是非常重要的成長引擎，也是主要供應商，對發展前景非常樂觀。

