佳世達法說會／抵禦匯率衝擊 嚴控存貨及周轉天數

佳世達（2352）今年第2季受新台幣強勢升值影響，導致獲利表現不如預期，為此佳世達近期重點是對集團存貨及周轉天數嚴格檢視，希望能降低負面影響。

至於應對美國關稅，佳世達總經理黃漢州強調，目前佳世達銷往美國市場九成以上產品關稅豁免，但川普政府每天都有新變化，佳世達將尋求東南亞、美洲地區，尤其是墨西哥分散布局。

佳世達今年第2季稅後純益3.56億元，季減26.29%、年減46.3%，稅後純益（EPS）為0.18元。

佳世達董事長陳其宏指出，佳世達第2季營運不甚理想，雖然因應關稅提前拉貨，造成當季營收比過往同期高，但也因為庫存變高，導致在新台幣急速升值下，庫存部位變高，影響金額就越大。

佳世達初估，當新台幣升值1%，會導致營收下降0.7%、毛利率下降0.2個百分點。

佳世達財務長洪秋金指出，因應匯率風險，佳世達近期重點是對集團存貨及周轉天數嚴格檢視，希望能降低負面影響，但前陣子為了讓越南廠生產及提早出貨，因此比起去年同期存貨金額有所增加。

佳世達第2季各事業群表現方面，資訊事業營收季增3%，營業毛利率與營業淨利金額較上季持平；醫療事業營收季增7%，營業淨利率及營業淨利金額較上季成長；智能方案營收季增18%，營業淨利率及營業淨利金額較上季成長；網通事業營收季增26%，營業淨利金額較上季減少。

展望第3季，黃漢州表示，佳世達產品有27至28%銷往美國市場，其中在美國「232條款」中有九成為關稅豁免，但川普政府每天都有新變化，佳世達將尋求東南亞、美洲地區，尤其是墨西哥分散布局。

黃漢州指出，雖然今年第3季可能沒有旺季感覺，但智能方案方案事業群中邊緣AI、工業電腦部分需求強勁，網通事業也很健康，估營收將較去年同期增長，醫療業務正面看待，且佳世達IT本業預計還是能交出季比、年比雙成長。