大立光除息28元、早盤秒填息 8月業績看更旺

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
大立光14日除息，每股配發現金股利28元，除息參考價2390元，一早開盤以2410元開出後上攻，隨即秒填息，最高一度站上2425元。終場收2395元，上漲5元。聯合報系資料照
大立光（3008）14日除息，每股配發現金股利28元，除息參考價2,390元，一早開盤以2,410元開出後上攻，隨即秒填息，最高一度站上2,425元。終場收2,395元，上漲5元。

受惠iPhone 17新機拉貨點火，大立光7月營收54.13億元，月增31%、年減0.1%，為今年以來新高，大立光表示，7月營收成長主要受惠客戶新機拉貨動能，並表示8月拉貨動能比7月好。

大立光累計今年前七月營收316.65億元，較去年同期成長14%。

大立光受新台幣匯率升值影響，第2季匯損42.2億元，吃掉逾三個股本獲利，創歷年之最，依股本13.34億元估計，每股獲利（EPS）侵蝕31.63元，致上季獲利賺不到一個股本，每股純益（EPS）7.73元，為13年單季新低。累計今年上半年稅後純益74.75億元，年減29.5%，每股純益56.01元。

大立光董事長林恩平日前表示，雖然因匯率及關稅變數，下半年沒有樂觀的理由，不過依客戶新機拉貨動能，看好6月優於5月、7月優於6月，8月優於7月表現。

林恩平進一步表示，6月屬於新機初期備料，從客戶預估來看，7月會比6月好，8月也會比7月好，第3季產能處於滿載，依往年營運表現，下半年會比上半年好，但最終還是要看客戶銷售表現。

