佳世達法說會／董事長陳其宏：第4季展望混沌未明 下半年獲利變數多

佳世達（2352）14日舉行法說會，展望後市，佳世達董事長陳其宏指出，因應關稅風險，公司於第2季已有提前出貨，因此預估第3季營收較上季持平或略增，「但第4季比較混沌未明。」整體來看，預計下半年營收仍將優於上半年，但可能好不到太多，至於獲利方面變數則較多。

展望下半年，陳其宏表示，由於第2季已提前拉貨，預計將影響部分第3季營收，現階段預估，佳世達本季業績較上季持平或略增，但「第4季比較混沌未明。」但整體來看，預計下半年營收仍將優於上半年，但可能好不到太多，至於獲利方面變數則較多。

陳其宏解釋，主要是因美國「232條款」對台灣產業影響特別大，因為涵蓋半導體及資通訊產品，現階段雖然是豁免期間，但預計232調查將在8月中旬出爐，公布對半導體、資通訊產品課稅稅率。

陳其宏強調，232條款調查出爐後，對美國市場終端物價拉升影響會特別明顯，預計第4季一定會受到影響，影響層面包含美國物價及消費需求，而事實上，美國近幾月的就業數字下滑，已經強化市場對消費需求衰退的可能性。

佳世達持續朝「2027年高附加價值事業獲利過半」目標邁進，其中的醫療與智能方案皆穩定成長，上半年醫療事業營收占比達14%，智能方案更已達17%，預期也將是今年主要的成長引擎。

佳世達總經理黃漢州表示，在關稅與匯率的不確定因素中，將加強控制營運成本、打造韌性供應鏈，同時布局中長期成長動能。