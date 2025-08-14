佳世達法說會／第2季各事業皆升溫 醫療與智能方案穩定成長

佳世達（2352）第2季各事業營運較首季升溫，醫療事業與智能方案都創單季新高，其中醫療事業連續三季突破70億元，智能方案第2季首次達到95億元。展望第3季，關稅與匯率議題雖為景氣增添變數，醫療和智能方案事業仍可望穩定增長。

佳世達14日舉行線上法說會，說明第2季營運結果與第3季展望。董事長陳其宏表示，持續朝「2027年高附加價值事業獲利過半」目標邁進，其中醫療與智能方案都穩定成長，上半年醫療事業營收占比達14%，智能方案更已達17%，預期也將是今年主要的成長引擎。

佳世達總經理黃漢州表示，在關稅與匯率的不確定因素中，將加強控制營運成本、打造韌性供應鏈，同時布局中長期成長動能。看好第3季資訊事業、網通事業營運可較去年同期成長，醫療事業繼續擴張生醫範疇與醫藥通路，智能方案也聚焦算力、軟體與服務、智動化三大核心事業發展。

第2季各事業表現方面，資訊事業營收季增3%，營業毛利率與營業淨利金額較上季持平；醫療事業營收季增7%，營業淨利率及營業淨利金額較上季成長；智能方案營收季增18%，營業淨利率及營業淨利金額較上季成長；網通事業營收季增26%，營業淨利金額較上季減少。

佳世達第2季合併營收534.64億元，年增7%，季增7%；營業毛利86.27億元，年增4%，比第1季微增，營業毛利率16.1 %，年減0.6個百分點，季減1.2個百分點；營業淨利7.62億元，年減36%，季減24%，營業淨利率1.4%，年減1個百分點，季減0.6個百分點；稅後純益3.7億元，年減54%，季減38%；歸屬於母公司淨利3.56億元，年減46%，季減26%；每股稅後純益（EPS）0.18元。

佳世達上半年合併營收1,032億元，年增7%；營業毛利172.49億元，年增9%，營業毛利率16.7% ，年增0.3個百分點；營業淨利17.61億元，年減17%，營業淨利率1.7%，年減0.5個百分點；歸屬於母公司淨利8.39億元，年減9%；每股稅後純益（EPS）0.44元。