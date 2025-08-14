快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

伺服板龍頭金像電自結7月 EPS 1.78元 低基期華通受關注

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

伺服板龍頭金像電（2368）13日公布自結7月EPS 1.78元，優於去年同期，早盤股價持續驚驚漲。PCB獲利王健鼎（3044）早盤漲多休息，至於PCB族群的低基期個股HDI龍頭華通（2313）、燿華（2367）等今日則獲得資金關注。

金像電日前也公布財報數字，上半年營收258.74億元，年增39.9%，上半年稅後純益34.46億元，年增25.8%，上半年每股稅後純益為7.08元，也創歷年同期新高。

同時HDI龍頭華通日前也公布財報，累計上半年每股純益1.8元，為近20年來同期次高。

業界說，PCB族群當中板廠每股獲利王仍屬健鼎，金像電則是在伺服器與AI用板居冠，另外台光電（2383）則為銅箔基板材料商，板廠和材料比較基礎仍不同。

就東南亞佈局，華通先前提到，泰國新廠已於今年第1季進入全製程生產，除了原有衛星主力客戶外，第二個衛星客戶也在近期發射數批低軌道衛星，在新客戶效應加上新產能的加持，預期LEO低軌道衛星營收占比維持高檔，產品結構持續優化。法人認為，全球低軌道衛星產業需求強勁、供給吃緊，華通在衛星用板的投入相當早、已經耕耘近10年，供應鏈的領導地位相當穩固，而泰國廠的規模放大，也勢必會吸引其他急需海外產能的客戶加入合作。

華通 金像電

延伸閱讀

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

台積電先進製程擴產 東台、瀧澤科接單升溫

旺矽第2季EPS 6.67元 成長動能強

威剛上半年EPS 4.49元 第3季需求旺

相關新聞

穎崴上半年EPS 22.97元創新高 持續搶食 AI 商機

穎崴（6515）累計上半年每股稅後純益EPS為22.97元，為歷年同期新高，該公司提到，根據WSTS，受到AI、先進製程...

大立光除息亮眼 開盤40秒就衝達2425元完成填息

大立光（3008）今年上半年配發28元現金股利，14日除息， 早盤以2,410元開出後， 只用了40秒就完成填息， 股價...

Gogolook 三業務持續擴張

信任科技服務商Gogolook（6902）昨（13）日召開第2季法人說明會，共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，連續兩季達成本...

匯損衝擊 和碩第2季獲利銳減

代工大廠和碩（4938）昨（13）日公布第2季財報，受新台幣強升導致認列10.86億元匯損，以及傳統淡季不利本業衝擊下，...

台積市值飆破31兆 股價登1,200元、外資買超4,574張

台股昨（13）日大漲211點、收歷史次高點位24,370點，權王台積電扮演多頭總司令，終場收當日最高價1,200元，領先...

華碩 單季每股純益13.2元

PC品牌大廠華碩昨（13）日公布今年第2季財報，受到匯率波動劇烈，及因應美國關稅挑戰，所做的一系列策略因應影響，對華碩毛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。