伺服板龍頭金像電自結7月 EPS 1.78元 低基期華通受關注

伺服板龍頭金像電（2368）13日公布自結7月EPS 1.78元，優於去年同期，早盤股價持續驚驚漲。PCB獲利王健鼎（3044）早盤漲多休息，至於PCB族群的低基期個股HDI龍頭華通（2313）、燿華（2367）等今日則獲得資金關注。

金像電日前也公布財報數字，上半年營收258.74億元，年增39.9%，上半年稅後純益34.46億元，年增25.8%，上半年每股稅後純益為7.08元，也創歷年同期新高。

同時HDI龍頭華通日前也公布財報，累計上半年每股純益1.8元，為近20年來同期次高。

業界說，PCB族群當中板廠每股獲利王仍屬健鼎，金像電則是在伺服器與AI用板居冠，另外台光電（2383）則為銅箔基板材料商，板廠和材料比較基礎仍不同。

就東南亞佈局，華通先前提到，泰國新廠已於今年第1季進入全製程生產，除了原有衛星主力客戶外，第二個衛星客戶也在近期發射數批低軌道衛星，在新客戶效應加上新產能的加持，預期LEO低軌道衛星營收占比維持高檔，產品結構持續優化。法人認為，全球低軌道衛星產業需求強勁、供給吃緊，華通在衛星用板的投入相當早、已經耕耘近10年，供應鏈的領導地位相當穩固，而泰國廠的規模放大，也勢必會吸引其他急需海外產能的客戶加入合作。