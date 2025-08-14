聽新聞
大立光除息亮眼 開盤40秒就衝達2425元完成填息
大立光（3008）今年上半年配發28元現金股利，14日除息， 早盤以2,410元開出後， 只用了40秒就完成填息， 股價衝達2,425元，除息表現搶眼。
大立光7月合併營收54.13億元，創今年以來的高點，月增31%，但較去年同期減少0.1%；7月營收走揚，主受惠客戶新機拉貨動能，預期8月拉貨動能比7月好；累計前7月合併營收316.65億元，年增14%。
大立光看好第3季營運，董事長林恩平日前曾表示，雖因匯率及關稅變數，下半年沒有樂觀的理由，但從客戶新機拉貨動能來看，7月優於6月，8月將比7月好，第3季產能滿載，以往年的營運表現來看，下半年會比上半年好，惟最終還是要看客戶銷售表現。
大立光14日除息秀亮眼，每股配發28元現金股利， 除息參考價2,390元， 早盤以2,410元開高，僅用40秒就完成填息， 股價開高後不用1分鐘就衝上2,425元，順利填息。
FB留言