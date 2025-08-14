快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

台積市值飆破31兆 股價登1,200元、外資買超4,574張

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台股13日大漲211點、收歷史次高點位24,370點，權王台積電扮演多頭總司令。路透
台股昨（13）日大漲211點、收歷史次高點位24,370點，權王台積電（2330）扮演多頭總司令，終場收當日最高價1,200元，領先大盤攻上歷史新高價，上漲20元，市值衝上31.12兆元新高，貢獻大盤漲點逾160點。

三大法人昨天合計買超台積電4,912張，是推升股價改寫天價最大動能，尤其外資終止連三賣，轉為買超4,574張更是關鍵。.台積電周三ADR早盤漲約0.7%。

台積電股價 圖／經濟日報提供
法人指出，美國總統川普先前釋出「在美國設廠可豁免半導體關稅」的訊息，讓計畫在美投資1,650億美元的台積電吞下定心丸，市場多頭信心大振。

即便台積電本周董事會決議內容並無加碼投資美國議案，但也未見與英特爾資本合作的內容，原本市場憂心入股英特爾恐不利台積電技術自主與財務表現的疑慮也隨之消散。

台積電董事長暨總裁魏哲家已在4月的法說會直言，台積電目前沒有與其他公司進行任何合資技術授權、技術轉移和共享的洽談。分析師指出，台積電本周董事會決議並無任何與美企的資本或技術合作案，讓市場鬆一口氣。

台積電現階段現進製程接單熱轉，基本面強勁，7月合併營收3,231.66億元，為歷年最旺的7月，月增22.5%，年增25.8%；前七月合併營收2.09兆元，年增37.6%。

台積電預估，第3季美元營收可達318億美元至330億美元，平均值324億美元，季增約8%；單季毛利率預估介於55.5%至57.5%，較前一季下滑。

即便關稅議題可能衝擊市況，台積電並未看見客戶行為改變，並持續支持客戶強勁AI需求，並上調今年美元營收年增幅預估，由原預期的25%調高至近三成。

