世芯法說會／看旺2026年起成長 沈翔霖：有信心優於 HPC 市場 CAGR

ASIC業者世芯-KY（3661）13日召開第2季法說會，總經理沈翔霖表示，雖然短期營運處於製程與產品轉換期，但公司對中長期展望高度樂觀，隨著3奈米設計案明年放量、ADAS晶片正式接單、2奈米專案啟動NRE認列，公司已建立扎實的成長基礎。他強調：「我們對2026至2029年的AI市場成長極具信心，有信心在高效能運算（HPC）領域的表現優於市場的平均成長率（CAGR）。」

沈翔霖指出，世芯目前與北美主要雲端客戶合作的3奈米晶片設計已順利完成驗證，預計2026年首季末進入量產階段，雙方亦已展開下一代設計合作。他表示，該專案將成為公司2026年後營運重回成長軌道的關鍵，並有助於奠定未來數年的長線動能，公司對此保有「強勁且可持續的成長展望」。除了3奈米，公司今年也將開始認列2奈米設計案的NRE收入，持續與全球雲端服務供應商共同推進大型AI晶片專案，並強化與生態系夥伴的整合競爭力。

在車用市場方面，公司於ADAS晶片專案已有明確進展，終端客戶已下達晶圓訂單，預計自2026年起將成為公司三大營收來源之一。沈翔霖表示，ADAS晶片的量產時程未有變動，下一代設計也已同步啟動。法人指出，隨著AI應用場景從雲端資料中心逐步擴展至終端裝置，車用與AIoT等領域將成為世芯未來成長動能的重要延伸。

製程布局方面，世芯表示，第2季已有逾八成營收來自7奈米以下先進製程，其中3／2奈米雖占比僅5%，但未來數季將逐步放量，預計2026年起將明顯拉升整體營收占比。沈翔霖強調：「隨著N3量產開始、下一世代設計確立，我們預期未來幾年將展現強勁且可持續的成長曲線（strong and sustainable outlook）。」

面對日益升高的地緣政治風險，世芯也持續降低中國大陸市場曝險，第2季中國區營收占比已降至個位數，並積極擴張日本、馬來西亞與越南工程團隊，預計2025年底東南亞人力將增至120人。此舉不僅提升海外技術支持能量，也為未來大型專案執行與客戶信任奠定基礎。

沈翔霖表示，儘管今年第3與第4季營收預估與第2季相近，但獲利仍維持與去年相當的水準，並強調：「我們對AI市場充滿信心，隨著N3量產與下一代設計案到位，未來幾年將展現強勁且可持續的成長。」

世芯-KY第2季合併營收91.44億元，季減12.79%、年減32.68%；毛利率20.64%，季減2.52個百分點、年增1.68個百分點；營益率 12.59%，季減 1.66 個百分點、年增 0.44 個百分點；稅後純益 13.23 億元，季減 9.64%、年減 16.64%；每股稅後純益16.36元。

累計上半年合併營收196.29億元，年減18.46%；毛利率21.99%，年增3.1個百分點；營益率13.47%，年增1.58個百分點；稅後純益27.87億元，年減1.07%；每股稅後純益 34.49 元。