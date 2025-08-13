快訊

華碩 單季每股純益13.2元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌大廠華碩（2357）昨（13）日公布今年第2季財報，受到匯率波動劇烈，及因應美國關稅挑戰，所做的一系列策略因應影響，對華碩毛利率及營益率產生負面影響，導致集團稅後純益降至98.06億元，季減23.34%、年減16.93%，單季每股純益（EPS）13.2元。

華碩今年第2季集團營收1,880.06億元，季增27.3%、年增29.74%，主要成長來自電競與AI、商用市場的強勁貢獻，毛利率13.81%，季減2.85個百分點、年減5.53個百分點，營業利益78.35億元，季減37.72%、年減31.86%，營益率4.17%，季減4.35個百分點、年減3.76個百分點。今年上半年集團營收3,356.99億元、年增25.91%，毛利率15.06%、年減2.78個百分點，營業利益204.15億元、年增24.89%，營益率6.08%、年減0.05個百分點，稅後純益225.96億元、年增30.98%，每股純益30.42元。

