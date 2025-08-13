快訊

中職／陳鏞基、胡金龍首次同隊同場轟 悍將5連敗追平8月最慘

整理包／全台各縣市「是否有颱風假」？楊柳快閃肆虐 14日停班課一次看

佳世達財報／受台幣升值影響 第2季 EPS 0.18元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為佳世達財務長洪秋金、董事長陳其宏、總經理黃漢州。記者吳凱中／攝影
左至右為佳世達財務長洪秋金、董事長陳其宏、總經理黃漢州。記者吳凱中／攝影

佳世達（2352）13日董事會通過2025年第2季財報，營業毛利率16.1%，連續九季達16%以上，但因台幣第2季大幅升值，影響整體毛利及獲利表現，歸屬於母公司淨利3.56億元，第2季每股稅後純益（EPS）為0.18元，上半年EPS共為0.44元。

佳世達將於14日舉行法人說明會，進一步說明第2季營運結果與第3季展望。

佳世達第2季合併營收534.64億元，較去年同期與上季皆成長7%；營業毛利86.27億元，較第1季微增；營業毛利率16.1 %，連續九個季度在16%以上；營業淨利7.62億元，較第1季減少24%；歸屬於母公司淨利3.56億元，EPS為0.18元。

佳世達上半年合併營收1,032億元，較去年同期成長7%；營業毛利172.49億元，較去年同期成長9%；營業毛利率16.7%，較去年同期增加0.3個百分點；營業淨利17.61億元，較去年同期減少17%，歸屬於母公司淨利8.39億元，較去年同期減少9%，EPS為0.44元。

EPS 營收 財報 佳世達 毛利率 法人說明會

延伸閱讀

穎崴Q2 EPS 5.76元歷年同期新高 上半年三率均創同期新高

世芯財報／第2季 EPS 16.4元為近五季低點 上半年仍賺超過三股本

樺漢上半年EPS 10.12元 今辦法說

漢唐上半年EPS 17.96元 三個最佳

相關新聞

佳世達財報／受台幣升值影響 第2季 EPS 0.18元

佳世達（2352）13日董事會通過2025年第2季財報，營業毛利率16.1%，連續九季達16%以上，但因台幣第2季大幅升...

世芯法說會／5奈米案件需求不盡理想 3奈米案件明年首季量產

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於13日舉行法說會，釋出的展望呈現短空長多狀態，今年北美IDM客戶的...

和碩財報／匯損拖累 第2季獲利大減至2.87億元、上半年每股賺1.72元

和碩（4938）13日公布今年第2季財報，在新台幣大幅升值衝擊下，導致和碩出現10.86億元的巨額匯兌損失，加上第2季為...

華碩法說會／AI、電競雙箭成長 GB300伺服器攻入歐美 CSP 客戶

華碩（2357）法說會預告第3季業績將續挑戰新高，持續看好AI（伺服器營收超過15%）跟電競（營收超過48%）兩大產品發...

奇鋐第2季大賺1個股本創新高　下半年維持成長

散熱大廠奇鋐今天公布半年報，第2季歸屬母公司淨利新台幣39.97億元，季增24.36%，較去年同期大幅成長1.05倍，續...

樺漢法說會／推動品牌統一策略 不排除增持旗下帆宣持股

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，樺漢董事長朱復銓宣布，因應全球數位轉型趨勢，樺漢推動「One Compan...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。