佳世達財報／受台幣升值影響 第2季 EPS 0.18元
佳世達（2352）13日董事會通過2025年第2季財報，營業毛利率16.1%，連續九季達16%以上，但因台幣第2季大幅升值，影響整體毛利及獲利表現，歸屬於母公司淨利3.56億元，第2季每股稅後純益（EPS）為0.18元，上半年EPS共為0.44元。
佳世達將於14日舉行法人說明會，進一步說明第2季營運結果與第3季展望。
佳世達第2季合併營收534.64億元，較去年同期與上季皆成長7%；營業毛利86.27億元，較第1季微增；營業毛利率16.1 %，連續九個季度在16%以上；營業淨利7.62億元，較第1季減少24%；歸屬於母公司淨利3.56億元，EPS為0.18元。
佳世達上半年合併營收1,032億元，較去年同期成長7%；營業毛利172.49億元，較去年同期成長9%；營業毛利率16.7%，較去年同期增加0.3個百分點；營業淨利17.61億元，較去年同期減少17%，歸屬於母公司淨利8.39億元，較去年同期減少9%，EPS為0.44元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言