快訊

本島脫離暴風圈！中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

穎崴Q2 EPS 5.76元歷年同期新高 上半年三率均創同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴董事長王嘉煌（左）及全球業務資深副總經理陳紹焜。圖／本報系資料照片
穎崴董事長王嘉煌（左）及全球業務資深副總經理陳紹焜。圖／本報系資料照片

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴（6515）今（13）日召開董事會通過經會計師核閱之2025年第二季財務報表並公告營運成果，2025年第二季合併營收新台幣15.22億元（以下幣別同），季減33.74%、年增21.18 %；毛利率為49%，較前一季度持平、較去年同期增加6個百分點；歸屬母公司稅後淨利為2.05億元；EPS為5.76元；累計上半年每股純益22.97元，為歷年同期新高，以上財務數字皆為TIFRS合併財務報表。

由於穎崴產品線大多以美元計價，適逢新台幣於第2季度強升逾一成，使公司第2季營收、毛利、淨利受到侵蝕，然而公司產品策略以大封裝、大功耗、高頻高速等高階、高毛利產品，受惠產品組合，同時嚴控管銷費用，使得第2季單季毛利率仍維持在49%，同時營益率維持於30%，皆為高檔。

但綜觀上半年的營運表現，受惠AI、HPC應用需求強勁，AI Server及AI GPU相關產品線穩定出貨，同時公司跨足新產品效益顯現，上半年毛利率、營益率、EPS皆為掛牌以來最強。展望未來，穎崴將持續關注外部如美國關稅政策及匯率變動等系統性風險，並嚴控管銷費用因應外部影響。

從產業面向看來，超大規模雲端服務供應商（Hyperscaler）對AI投資有增無減，持續加大AI軟硬體投資，市場對AI模型的需求更同步往AI新創和主權AI延伸，使AI浪潮從商用語言模型逐步發展為基礎設施層級，穎崴的「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」提供完整的AI、HPC方案，滿足先進封裝、Chiplet、系統級封裝（SLT）等市場需求。

根據WSTS，受到AI、先進製程及超大規模雲端服務供應商基礎設施的擴充需求，將帶動2025年全球半導體市場規模從原本的7009億美元上調至7280億美元，年增15.4%；2026年亦上調達8000億美元，年增9.9%，穎崴超前部署此商機，除了既有產品保持領先，更持續投入AI、先進製程相關領域研發，扮演AI關鍵助攻，迎接下來的AI GPU、ASIC、AP等旺季商機。

AI 穎崴 營收 匯率 關稅 新台幣 半導體 毛利率 每股純益 雲端服務

延伸閱讀

世芯財報／第2季 EPS 16.4元為近五季低點 上半年仍賺超過三股本

樺漢上半年EPS 10.12元 今辦法說

漢唐上半年EPS 17.96元 三個最佳

陽明上半年EPS 2.51元 大幅減少

相關新聞

世芯法說會／看旺2026年起成長 沈翔霖：有信心優於 HPC 市場 CAGR

ASIC業者世芯-KY（3661）13日召開第2季法說會，總經理沈翔霖表示，雖然短期營運處於製程與產品轉換期，但公司對中...

佳世達財報／受台幣升值影響 第2季 EPS 0.18元

佳世達（2352）13日董事會通過2025年第2季財報，營業毛利率16.1%，連續九季達16%以上，但因台幣第2季大幅升...

穎崴Q2 EPS 5.76元歷年同期新高 上半年三率均創同期新高

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴（6515））今（13）日召開董事會通過經會計師核閱之2025年第二季財務報表並公告營...

世芯法說會／5奈米案件需求不盡理想 3奈米案件明年首季量產

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於13日舉行法說會，釋出的展望呈現短空長多狀態，今年北美IDM客戶的...

和碩財報／匯損拖累 第2季獲利大減至2.87億元、上半年每股賺1.72元

和碩（4938）13日公布今年第2季財報，在新台幣大幅升值衝擊下，導致和碩出現10.86億元的巨額匯兌損失，加上第2季為...

華碩法說會／AI、電競雙箭成長 GB300伺服器攻入歐美 CSP 客戶

華碩（2357）法說會預告第3季業績將續挑戰新高，持續看好AI（伺服器營收超過15%）跟電競（營收超過48%）兩大產品發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。