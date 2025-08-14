快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

Gogolook 三業務持續擴張

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

信任科技服務商Gogolook（6902）昨（13）日召開第2季法人說明會，共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，連續兩季達成本業獲利逾千萬元，代表營運規模已突破關鍵規模。

展望下半年，在企業端防詐和金融科技服務高速成長的帶動下，營收可望加速成長，有助下半年達成獲利目標。

Gogolook第2季營收2.41億元，季增1%，年增20.8%，為歷史同期新高；營業利益1,244萬元，去年同期是虧損，季增20%，創公司營運以來新高。受匯損影響，第2季歸屬母公司淨損763萬元，每股淨損0.23元。上半年營收4.8億元，年增19%，營業利益2,243.5萬元，歸屬母公司淨利65.7萬元，年減41.7%，每股純益0.02元，低於去年同期0.04元。

Gogolook指出，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務皆持續擴張，下半年營收將加速成長，2025年全年營收成長可望優於產業平均、續創新高。

營收 Gogolook

延伸閱讀

董瑞斌：銀行簡訊專碼每封多0.4元成本高 電信業者不願減收

ETF 規模續成長 2025臺灣週 ETF 投資博覽會將啟動

金融守護論壇／華南金董座陳芬蘭：AI 反詐 守護客戶財產

金融守護論壇／刑事警察局副局長陳世煌：把詐騙攤在陽光下

相關新聞

台積市值飆破31兆 股價登1,200元、外資買超4,574張

台股昨（13）日大漲211點、收歷史次高點位24,370點，權王台積電扮演多頭總司令，終場收當日最高價1,200元，領先...

Gogolook 三業務持續擴張

信任科技服務商Gogolook（6902）昨（13）日召開第2季法人說明會，共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，連續兩季達成本...

匯損衝擊 和碩第2季獲利銳減

代工大廠和碩（4938）昨（13）日公布第2季財報，受新台幣強升導致認列10.86億元匯損，以及傳統淡季不利本業衝擊下，...

華碩 單季每股純益13.2元

PC品牌大廠華碩昨（13）日公布今年第2季財報，受到匯率波動劇烈，及因應美國關稅挑戰，所做的一系列策略因應影響，對華碩毛...

世芯法說會／看旺2026年起成長 沈翔霖：有信心優於 HPC 市場 CAGR

ASIC業者世芯-KY（3661）13日召開第2季法說會，總經理沈翔霖表示，雖然短期營運處於製程與產品轉換期，但公司對中...

佳世達財報／受台幣升值影響 第2季 EPS 0.18元

佳世達（2352）13日董事會通過2025年第2季財報，營業毛利率16.1%，連續九季達16%以上，但因台幣第2季大幅升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。