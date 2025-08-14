Gogolook 三業務持續擴張
信任科技服務商Gogolook（6902）昨（13）日召開第2季法人說明會，共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，連續兩季達成本業獲利逾千萬元，代表營運規模已突破關鍵規模。
展望下半年，在企業端防詐和金融科技服務高速成長的帶動下，營收可望加速成長，有助下半年達成獲利目標。
Gogolook第2季營收2.41億元，季增1%，年增20.8%，為歷史同期新高；營業利益1,244萬元，去年同期是虧損，季增20%，創公司營運以來新高。受匯損影響，第2季歸屬母公司淨損763萬元，每股淨損0.23元。上半年營收4.8億元，年增19%，營業利益2,243.5萬元，歸屬母公司淨利65.7萬元，年減41.7%，每股純益0.02元，低於去年同期0.04元。
Gogolook指出，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務皆持續擴張，下半年營收將加速成長，2025年全年營收成長可望優於產業平均、續創新高。
