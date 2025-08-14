匯損衝擊 和碩第2季獲利銳減

代工大廠和碩（4938）昨（13）日公布第2季財報，受新台幣強升導致認列10.86億元匯損，以及傳統淡季不利本業衝擊下，單季稅後純益銳減至2.87億元，季減93.3%，年減94.9%，每股純益0.11元，為近13年單季最差。

和碩第2季合併營收2,673.36億元，季減1.9%，年增5.4%；毛利率3.1%，季減0.6個百分點，年減1.5個百分點，營業利益14.71億元，季減40.8%，年減49.9%；營益率0.6%，季減0.3個百分點，年減0.6個百分點；業外收益僅2.6億元，季減93.8%，年減96%，主要受到大額匯損影響。

累計和碩上半年合併營收5,397.69億元，年增7.1%；毛利率3.4%，年減1個百分點；營業利益39.54億元，年減33.6%；營益率0.7%，年減0.5個百分點；稅後純益45.91億元，年減48.1%，每股純益1.72元。

展望第3季，和碩指出，預計以筆電為主的資訊產品出貨量將呈現季減個位數百分比；消費性電子產品在新機陸續出貨下，預計將優於上季；通訊業務則預計將呈現季減。和碩截至第2季度底營收占比分布為：資訊產品13%、消費性電子7%、通訊產品60%，其他業務20%。

法人指出，以和碩產品營收占比推算，若第3季通訊業務季減，由於該業務營收比重過大，勢必導致和碩第3季營收呈現季減，恐旺季不旺，有可能是因為蘋果上半年因應美國關稅，已提前大量拉貨至美國市場，導致對整體iPhone需求看淡。

和碩昨天並代子公司ASLINK PRECISION CO., LTD.公告，ASLINK PRECISION CO., LTD.擬將其持有的18.5%立臻精密工業（昆山）股權出售予立臻精密智造（昆山），買賣價金為人民幣14.8億元（約新台幣60.58億元）。和碩表示，主要是集團營運策略考量，處分利益待實際執行完畢後補充公告。