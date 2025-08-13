世芯法說會／5奈米案件需求不盡理想 3奈米案件明年首季量產

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
世芯董事長暨總經理沈翔霖。聯合報系資料照
特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於13日舉行法說會，釋出的展望呈現短空長多狀態，今年北美IDM客戶的5奈米製程AI加速器案件需求不盡理想，但將會開始有2奈米製程案件收入，且預期明年首季開始量產的3奈米製程AI晶片，將會在出貨量與業績方面帶來非常顯著的增長。

世芯坦言，今年前述5奈米製程AI加速器需求不盡理想，預期到今年底前，季營收表現將相對平穩，不過下半年會有多個3奈米製程案件啟動，同時也會有2奈米製程案件可望開始進行。因為委託設計（NRE）收入增加、主要供應商的價格支持等因素，所以毛利率預期將有所改善。

展望後續營運，除了上述北美雲端服務客戶3奈米製程AI晶片將於本季設計定案、明年首季量產，世芯提到，在ADAS車用晶片方面也有進展，終端客戶對於成果頗為滿意，也下了大量訂單，預期明年將成為其營收的三大來源之一。

同時，就算明年量產業務大增，世芯也有信心2026年的毛利率會至少等於或超越2024年的毛利率。

值得注意的是，世芯指出，隨著上述3奈米製程案件量產，以及在下一代晶片案件獲得青睞，直到2029年，關乎這家關鍵客戶的前景不但強健且有延續性。雖然在法人追問之下，該公司仍沒有進一步透露與客戶在下一代晶片合作案的細節，但表達對於2奈米製程案件的想法已經更為樂觀與正向。

