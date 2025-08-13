快訊

和碩財報／匯損拖累 第2季獲利大減至2.87億元、上半年每股賺1.72元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩集團董事長童子賢。記者曾吉松／攝影
和碩集團董事長童子賢。記者曾吉松／攝影

和碩（4938）13日公布今年第2季財報，在新台幣大幅升值衝擊下，導致和碩出現10.86億元的巨額匯兌損失，加上第2季為歷年傳統淡季，在本業亦衰退下，致使和碩單季稅後純益降至2.87億元，季減93.3%、年減94.9%，單季每股純益EPS）為0.11元，為13年來單季最低點。

和碩今年第2季營收2,673.36億元，季減1.9%、年增5.4%，毛利率3.1%，季減0.6個百分點、年減1.5個百分點；營業利益14.71億元，季減40.8%、年減49.9%，營益率0.6%，季減0.3個百分點、年減0.6個百分點；業外收益僅2.6億元，季減93.8%、年減96%，主要受到大額匯損影響。

累計和碩今年上半年營收5,397.69億元、年增7.1%，毛利率3.4%、年減1個百分點；營業利益39.54億元、年減33.6%，營益率0.7%、年減0.5個百分點；稅後純益45.91億元、年減48.1%，每股純益1.72元。

此外，和碩13日代子公司ASLINK PRECISION CO., LTD.公告擬出售立臻精密工業（昆山）有限公司之股權，ASLINK PRECISION CO., LTD.擬將其持有之18.5%立臻精密工業（昆山）股權出售予立臻精密智造（昆山），買賣價金為人民幣14.8億元（約新台幣60.58億元）。

對此，和碩表示，主要是集團營運策略考量，至於處分利益待實際執行完畢後補充公告。

EPS 和碩 營收 財報 新台幣 毛利率 每股純益

相關新聞

世芯法說會／5奈米案件需求不盡理想 3奈米案件明年首季量產

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於13日舉行法說會，釋出的展望呈現短空長多狀態，今年北美IDM客戶的...

和碩財報／匯損拖累 第2季獲利大減至2.87億元、上半年每股賺1.72元

和碩（4938）13日公布今年第2季財報，在新台幣大幅升值衝擊下，導致和碩出現10.86億元的巨額匯兌損失，加上第2季為...

華碩法說會／AI、電競雙箭成長 GB300伺服器攻入歐美 CSP 客戶

華碩（2357）法說會預告第3季業績將續挑戰新高，持續看好AI（伺服器營收超過15%）跟電競（營收超過48%）兩大產品發...

奇鋐第2季大賺1個股本創新高　下半年維持成長

散熱大廠奇鋐今天公布半年報，第2季歸屬母公司淨利新台幣39.97億元，季增24.36%，較去年同期大幅成長1.05倍，續...

樺漢法說會／推動品牌統一策略 不排除增持旗下帆宣持股

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，樺漢董事長朱復銓宣布，因應全球數位轉型趨勢，樺漢推動「One Compan...

樺漢法說會／在手訂單1900億元 預計下半年營運優於上半年

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，展望後市，樺漢董事長朱復銓指出，目前樺漢在手訂單超過1,900億元，預計今...

