和碩財報／匯損拖累 第2季獲利大減至2.87億元、上半年每股賺1.72元
和碩（4938）13日公布今年第2季財報，在新台幣大幅升值衝擊下，導致和碩出現10.86億元的巨額匯兌損失，加上第2季為歷年傳統淡季，在本業亦衰退下，致使和碩單季稅後純益降至2.87億元，季減93.3%、年減94.9%，單季每股純益（EPS）為0.11元，為13年來單季最低點。
和碩今年第2季營收2,673.36億元，季減1.9%、年增5.4%，毛利率3.1%，季減0.6個百分點、年減1.5個百分點；營業利益14.71億元，季減40.8%、年減49.9%，營益率0.6%，季減0.3個百分點、年減0.6個百分點；業外收益僅2.6億元，季減93.8%、年減96%，主要受到大額匯損影響。
累計和碩今年上半年營收5,397.69億元、年增7.1%，毛利率3.4%、年減1個百分點；營業利益39.54億元、年減33.6%，營益率0.7%、年減0.5個百分點；稅後純益45.91億元、年減48.1%，每股純益1.72元。
此外，和碩13日代子公司ASLINK PRECISION CO., LTD.公告擬出售立臻精密工業（昆山）有限公司之股權，ASLINK PRECISION CO., LTD.擬將其持有之18.5%立臻精密工業（昆山）股權出售予立臻精密智造（昆山），買賣價金為人民幣14.8億元（約新台幣60.58億元）。
對此，和碩表示，主要是集團營運策略考量，至於處分利益待實際執行完畢後補充公告。
