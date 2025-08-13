華碩法說會／AI、電競雙箭成長 GB300伺服器攻入歐美 CSP 客戶

華碩（2357）法說會預告第3季業績將續挑戰新高，持續看好AI（伺服器營收超過15%）跟電競（營收超過48%）兩大產品發展雙引擎，AI伺服器新平台B300及GB300將於9月量產，並已經接獲多家歐美大型CSP客戶訂單，XBox掌機也預計9～10月上市，使電競營收將持續較上半年成長。

華碩第2季營收1,740.18億元，創歷史新高，但獲利稍受到關稅及匯率影響，分別影響營業利益0.5個百分點及1~2個百分點，使第2季營業利益率降至3.4%，公司預估匯率波動影響採購原料成本干擾在第3季會逐步消化，第4季營業利益率有機會回到4~5%常規軌道。

華碩樂觀預估今年重要成長業績來自AI及電競產品雙引擎，其中AI部分主要是伺服器業務，隨B200及GB200在第2季度量產，AI伺服器當季出貨大成長40%（YOY），執行長胡書賓，指出B300及GB300將在第3季度末出貨，目前客戶拓展順利，NCP（輝達雲端伙伴）及CSP（雲端服務客戶）及政府標案外，更在歐美市場大型CSP上有所突破，由於產品面跟客戶面都有新成績，樂觀預估第3季AI伺服器營收貢獻比將持續超過15%以上。

電競產品線目前已是華碩最大類別，第2季營收占比高達48%，年成長超過40%，其中ROG品牌持續透過聯名等方式擴張市占率，與Xbox聯名的ROG Xbox Ally也將於第3季末上市，許先越表示，通過Xbox full screen experience、優化操作邏輯、支援Game Pass等，對電競產業有重要意義，該產品打破遊戲在裝置平台之間的切換限制，對玩家帶來新體驗。

不過，今年PC市場預計上下半年出貨比重可能為55:45或52:48。華碩表示，由於上半年提前拉貨關係，根據供應鏈資訊判斷，今年下半年PC出貨量可能較低，但透過聚焦高端產品（如高階電競）、Xbox掌機，預計下半年營收仍能持續增長。