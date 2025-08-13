快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

華碩法說會／AI、電競雙箭成長 GB300伺服器攻入歐美 CSP 客戶

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
華碩電腦董事長施崇棠。記者黃義書／攝影
華碩電腦董事長施崇棠。記者黃義書／攝影

華碩（2357）法說會預告第3季業績將續挑戰新高，持續看好AI伺服器營收超過15%）跟電競（營收超過48%）兩大產品發展雙引擎，AI伺服器新平台B300及GB300將於9月量產，並已經接獲多家歐美大型CSP客戶訂單，XBox掌機也預計9～10月上市，使電競營收將持續較上半年成長。

華碩第2季營收1,740.18億元，創歷史新高，但獲利稍受到關稅及匯率影響，分別影響營業利益0.5個百分點及1~2個百分點，使第2季營業利益率降至3.4%，公司預估匯率波動影響採購原料成本干擾在第3季會逐步消化，第4季營業利益率有機會回到4~5%常規軌道。

華碩樂觀預估今年重要成長業績來自AI及電競產品雙引擎，其中AI部分主要是伺服器業務，隨B200及GB200在第2季度量產，AI伺服器當季出貨大成長40%（YOY），執行長胡書賓，指出B300及GB300將在第3季度末出貨，目前客戶拓展順利，NCP（輝達雲端伙伴）及CSP（雲端服務客戶）及政府標案外，更在歐美市場大型CSP上有所突破，由於產品面跟客戶面都有新成績，樂觀預估第3季AI伺服器營收貢獻比將持續超過15%以上。

電競產品線目前已是華碩最大類別，第2季營收占比高達48%，年成長超過40%，其中ROG品牌持續透過聯名等方式擴張市占率，與Xbox聯名的ROG Xbox Ally也將於第3季末上市，許先越表示，通過Xbox full screen experience、優化操作邏輯、支援Game Pass等，對電競產業有重要意義，該產品打破遊戲在裝置平台之間的切換限制，對玩家帶來新體驗。

不過，今年PC市場預計上下半年出貨比重可能為55:45或52:48。華碩表示，由於上半年提前拉貨關係，根據供應鏈資訊判斷，今年下半年PC出貨量可能較低，但透過聚焦高端產品（如高階電競）、Xbox掌機，預計下半年營收仍能持續增長。

AI 營收 電競 華碩 拉貨 關稅 美國 伺服器 法說會 人工智慧

延伸閱讀

新北電競玩夏祭16、17日登場 打造全齡電競互動祭典

長者作伙打電動！新北推銀髮電競課程

電競名將ET征戰EVO 格鬥天王XV奪冠、餓狼傳說亞軍

華碩迎量子時代！金慶柏：資安密碼長度應15碼 將導入後量子加密

相關新聞

華碩法說會／AI、電競雙箭成長 GB300伺服器攻入歐美 CSP 客戶

華碩（2357）法說會預告第3季業績將續挑戰新高，持續看好AI（伺服器營收超過15%）跟電競（營收超過48%）兩大產品發...

奇鋐第2季大賺1個股本創新高　下半年維持成長

散熱大廠奇鋐今天公布半年報，第2季歸屬母公司淨利新台幣39.97億元，季增24.36%，較去年同期大幅成長1.05倍，續...

樺漢法說會／推動品牌統一策略 不排除增持旗下帆宣持股

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，樺漢董事長朱復銓宣布，因應全球數位轉型趨勢，樺漢推動「One Compan...

樺漢法說會／在手訂單1900億元 預計下半年營運優於上半年

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，展望後市，樺漢董事長朱復銓指出，目前樺漢在手訂單超過1,900億元，預計今...

威剛財報／第2季三率齊升、每股賺2.75元 第3季有望更上層樓

記憶體模組大廠威剛（3260）13日公布第2季財報與下半年展望：受惠DDR4漲價與備貨升溫，合併營收達128.24億元，...

世芯財報／第2季 EPS 16.4元為近五季低點 上半年仍賺超過三股本

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於13日舉行法說會，公布第2季財報，每股純益為16.4元，是近五季低點，上半年每股純益為34.49元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。