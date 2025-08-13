快訊

詮欣上半年每股賺0.88元　挖礦車訂單挹注明年動能

中央社／ 台北13日電
詮欣董事長吳連溪。記者蕭君暉／攝影
匯率衝擊，連接器線廠詮欣董事長吳連溪今天保守預估，公司今年整體表現會比去年差一些，不過詮欣新接獲挖礦車的線材訂單，可望挹注明年營運動能，看好明年重拾成長。

詮欣第2季營收新台幣3.73億元，季增1.6%，年減8.8%；歸屬母公司淨利1430萬元，季減75.2%，也較去年同期大幅縮水82.4%，單季每股純益0.18元，創下近5年半新低。

吳連溪今天在媒體交流會表示，第2季獲利衰退，主要是受新台幣升值影響，第2季認列匯損4000多萬元，毛利率也下降，詮欣第2季毛利率38.71%，季減3.9個百分點，較去年同期大幅滑落4.45個百分點。

累計詮欣上半年歸屬母公司淨利7218萬元，年減45.2%，每股稅後純益0.88元。

展望下半年，吳連溪認為，關稅可能會對終端需求造成一些影響，但最近新台幣走勢回貶，匯率干擾有望降低，正負影響交錯下，他預估詮欣今年上下半年營收比約50：50，旺季不旺，全年整體表現會比去年差一些。

不過吳連溪看好明年可重返成長軌道，詮欣在車用市場持續搶攻市占，第2季車用占公司營收比重已達3成，估計明年有望提升到4成；網通應用方面，詮欣的800G產品已開始小幅量產，下一代的1.6T產品也開始打樣，有望受惠AI風潮所帶動的高速網路傳輸趨勢。

另外，吳連溪透露，詮欣新接獲挖礦車的線材訂單，預計今年12月開始出貨。每台車要用到18條線，初估每年可貢獻營收約800萬美元（約新台幣2.39億元），挹注公司明年營運動能。

AI 詮欣 營收 匯率 關稅 新台幣 毛利率 連接器 台幣升值 每股純益

