快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

聽新聞
0:00 / 0:00

奇鋐第2季大賺1個股本創新高　下半年維持成長

中央社／ 台北13日電
奇鋐董事長沈慶行（本報系資料庫）
奇鋐董事長沈慶行（本報系資料庫）

散熱大廠奇鋐今天公布半年報，第2季歸屬母公司淨利新台幣39.97億元，季增24.36%，較去年同期大幅成長1.05倍，續創歷史新高，單季每股純益10.3元，1季賺進1個股本。

奇鋐今天召開法人說明會，財務長陳易成表示，雖然第2季新台幣大幅升值，對毛利率造成一些影響，奇鋐第2季毛利率24.41%，季減1.42個百分點，但受惠AI需求強勁，產品組合優化，整體獲利持續創高。

陳易成表示，在不考量系統性風險前提下，樂觀預估下半年營收持續成長，第3季毛利率重新挑戰第1季的歷史高點25.83%。主要動能包括GB系列出貨量持續上升，ASIC（特殊應用積體電路）客戶朝向液冷方案靠攏，以及智慧型手機用的薄型VC散熱模組出貨，助攻下半年業績。

針對輝達（NVIDIA）預計下半年推出全新AI伺服器晶片GB300，奇鋐營銷事業處副總經理陳揚傑表示，GB300和GB200的設計架構差不多，預料整個競爭態勢不會相差太遠。

至於法人關注ASIC市場進展，奇鋐表示，最大客戶持續加大ASIC投入，預估明年這部分成長會滿可觀。ASIC市場屬於高客製化，進入門檻高，奇鋐持續為客戶提供散熱解決方案。

受惠AI商機爆發，奇鋐在產品組合方面，第2季伺服器及網路事業營收占比達66.2%，遠高於去年同期的49%，較第1季的60.9%再拉升，產品組合持續優化。

奇鋐上半年歸屬母公司淨利72.11億元，年增率105.38%，每股稅後純益達18.58元。奇鋐近期股價表現強勢，今天盤中攻上1140元新天價，終場以1120元作收，續創收盤新高。

AI 奇鋐 營收 個股 晶片 新台幣 毛利率 伺服器 每股純益 智慧型手機

延伸閱讀

涉及國安業務…中施壓企業勿用Nvidia H20 官媒也質疑

廣達GB300 9月出貨、ASIC伺服器2026年發酵 量子運算兩主流都壓寶

緯穎受惠ASIC AI伺服器成長 高盛、大和、大摩都上調目標價

奇鋐、富世達 7月營收登頂

相關新聞

詮欣上半年每股賺0.88元　挖礦車訂單挹注明年動能

受匯率衝擊，連接器線廠詮欣董事長吳連溪今天保守預估，公司今年整體表現會比去年差一些，不過詮欣新接獲挖礦車的線材訂單，可望...

奇鋐第2季大賺1個股本創新高　下半年維持成長

散熱大廠奇鋐今天公布半年報，第2季歸屬母公司淨利新台幣39.97億元，季增24.36%，較去年同期大幅成長1.05倍，續...

樺漢法說會／推動品牌統一策略 不排除增持旗下帆宣持股

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，樺漢董事長朱復銓宣布，因應全球數位轉型趨勢，樺漢推動「One Compan...

樺漢法說會／在手訂單1900億元 預計下半年營運優於上半年

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，展望後市，樺漢董事長朱復銓指出，目前樺漢在手訂單超過1,900億元，預計今...

威剛財報／第2季三率齊升、每股賺2.75元 第3季有望更上層樓

記憶體模組大廠威剛（3260）13日公布第2季財報與下半年展望：受惠DDR4漲價與備貨升溫，合併營收達128.24億元，...

世芯財報／第2季 EPS 16.4元為近五季低點 上半年仍賺超過三股本

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於13日舉行法說會，公布第2季財報，每股純益為16.4元，是近五季低點，上半年每股純益為34.49元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。