奇鋐第2季大賺1個股本創新高　下半年維持成長

散熱大廠奇鋐今天公布半年報，第2季歸屬母公司淨利新台幣39.97億元，季增24.36%，較去年同期大幅成長1.05倍，續創歷史新高，單季每股純益10.3元，1季賺進1個股本。

奇鋐今天召開法人說明會，財務長陳易成表示，雖然第2季新台幣大幅升值，對毛利率造成一些影響，奇鋐第2季毛利率24.41%，季減1.42個百分點，但受惠AI需求強勁，產品組合優化，整體獲利持續創高。

陳易成表示，在不考量系統性風險前提下，樂觀預估下半年營收持續成長，第3季毛利率重新挑戰第1季的歷史高點25.83%。主要動能包括GB系列出貨量持續上升，ASIC（特殊應用積體電路）客戶朝向液冷方案靠攏，以及智慧型手機用的薄型VC散熱模組出貨，助攻下半年業績。

針對輝達（NVIDIA）預計下半年推出全新AI伺服器晶片GB300，奇鋐營銷事業處副總經理陳揚傑表示，GB300和GB200的設計架構差不多，預料整個競爭態勢不會相差太遠。

至於法人關注ASIC市場進展，奇鋐表示，最大客戶持續加大ASIC投入，預估明年這部分成長會滿可觀。ASIC市場屬於高客製化，進入門檻高，奇鋐持續為客戶提供散熱解決方案。

受惠AI商機爆發，奇鋐在產品組合方面，第2季伺服器及網路事業營收占比達66.2%，遠高於去年同期的49%，較第1季的60.9%再拉升，產品組合持續優化。

奇鋐上半年歸屬母公司淨利72.11億元，年增率105.38%，每股稅後純益達18.58元。奇鋐近期股價表現強勢，今天盤中攻上1140元新天價，終場以1120元作收，續創收盤新高。