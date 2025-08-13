樺漢法說會／推動品牌統一策略 不排除增持旗下帆宣持股

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，樺漢董事長朱復銓宣布，因應全球數位轉型趨勢，樺漢推動「One Company, One Brand」策略，整合旗下樺漢與Kontron雙品牌優勢，打造全球AI+ IoT (AIoT)整合解決方案領導者，為此，樺漢已開始增持旗下子公司Kontron AG股份，也不排除後續進一步增持，且對另一間子公司帆宣（6196）也可能增持持股。

為因應全球數位轉型趨勢，樺漢推動「One Company, One Brand」策略，整合旗下樺漢與Kontron雙品牌優勢，打造全球AI+ IoT (AIoT)整合解決方案領導者。以Kontron為統一對外品牌，結合樺漢長期深耕的硬體研發製造實力，推動從硬體供應商邁向高附加價值的AIoT 解決方案平台轉型，提升全球市場能見度與競爭優勢。

朱復銓指出，樺漢經營至今，從第一階段投資與併購時期，到第二階段整合進行組織重整、資源規劃，而現在已經到第三階段融合，將成為一個組織、系統、品牌來邁向全球市場。

為此，樺漢12日宣布增持旗下子公司Kontron AG普通股股份，交易數量不超過69萬股，每單位價格為16~26歐元，交易總金額約為新台幣3.5~6.5億元，迄目前為止，樺漢持有Kontron 29.9%股權。

朱復銓表示，為了達成一個品牌目標，第一階段將是增持股票，比如現在進行的增持Kontron AG，且不排除後續還會增加股份，而集團旗下帆宣也可能增持持股，至於第二階段還在討論中，目前還沒有定論。