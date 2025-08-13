快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

樺漢法說會／在手訂單1900億元 預計下半年營運優於上半年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
樺漢董事長朱復銓。記者吳凱中／攝影
樺漢董事長朱復銓。記者吳凱中／攝影

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，展望後市，樺漢董事長朱復銓指出，目前樺漢在手訂單超過1,900億元，預計今年下半年營收、淨利與每股純益EPS）將優於上半年，全年來看，在工控設計、品牌通路及系統整合三大事業皆成長下，預估2025全年營收、毛利與淨利皆穩定成長，對營運展望樂觀看待。

樺漢今年上半年營收691.59億元、年增0.23%，稅後純益13.92億元、年增22.11%，每股純益（EPS）為10.12元，賺逾一個股本，營收與EPS創歷史同期新高。

展望後市，朱復銓指出，目前樺漢 B/B 值1.29%，在手訂單超過1,900億元，從客戶訂單及需求來看，預計下半年會呈現穩定成長，在營收、淨利與每股純益（EPS）表現將優於上半年。此外，下半年還有即將發酵的NCR專案，預計將在10月份開始大量出貨。

2025全年來看，樺漢預計，在工控設計、品牌通路及系統整合三大事業皆成長下，預估2025全年營收、毛利與淨利皆穩定成長。

EPS 樺漢 營收 個股 法說會 董事長 每股純益 工業電腦

延伸閱讀

世芯財報／第2季 EPS 16.36元為近五季低點 上半年仍賺超過三股本

瀚荃自結7月 EPS 0.36元 獲利3300萬元、年增26.9%

元太財報／第2季 EPS 2.58元 營收、營業利益及淨利皆創新高

樺漢上半年EPS 10.12元 今辦法說

相關新聞

樺漢法說會／推動品牌統一策略 不排除增持旗下帆宣持股

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，樺漢董事長朱復銓宣布，因應全球數位轉型趨勢，樺漢推動「One Compan...

樺漢法說會／在手訂單1900億元 預計下半年營運優於上半年

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，展望後市，樺漢董事長朱復銓指出，目前樺漢在手訂單超過1,900億元，預計今...

威剛財報／第2季三率齊升、每股賺2.75元 第3季有望更上層樓

記憶體模組大廠威剛（3260）13日公布第2季財報與下半年展望：受惠DDR4漲價與備貨升溫，合併營收達128.24億元，...

世芯財報／第2季 EPS 16.36元為近五季低點 上半年仍賺超過三股本

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於13日舉行法說會，公布第2季財報，每股純益為16.36元，是近五季...

瀚荃自結7月 EPS 0.36元 獲利3300萬元、年增26.9%

瀚荃（8103）13日公布自結7月稅後純益3,300萬元，年增26.92%，7月每股稅後純益（EPS）為0.36元，年增...

威剛財報／第2季三率三升、獲利倍增 上半年每股賺4.49元

受惠DDR4價格持續走揚，客戶備貨需求拉升，記憶體模組領導品牌威剛（3260）13日公告第2季營運成果，不僅獲利指標三率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。