樺漢法說會／在手訂單1900億元 預計下半年營運優於上半年

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，展望後市，樺漢董事長朱復銓指出，目前樺漢在手訂單超過1,900億元，預計今年下半年營收、淨利與每股純益（EPS）將優於上半年，全年來看，在工控設計、品牌通路及系統整合三大事業皆成長下，預估2025全年營收、毛利與淨利皆穩定成長，對營運展望樂觀看待。

樺漢今年上半年營收691.59億元、年增0.23%，稅後純益13.92億元、年增22.11%，每股純益（EPS）為10.12元，賺逾一個股本，營收與EPS創歷史同期新高。

展望後市，朱復銓指出，目前樺漢 B/B 值1.29%，在手訂單超過1,900億元，從客戶訂單及需求來看，預計下半年會呈現穩定成長，在營收、淨利與每股純益（EPS）表現將優於上半年。此外，下半年還有即將發酵的NCR專案，預計將在10月份開始大量出貨。

2025全年來看，樺漢預計，在工控設計、品牌通路及系統整合三大事業皆成長下，預估2025全年營收、毛利與淨利皆穩定成長。