威剛財報／第2季三率齊升、每股賺2.75元 第3季有望更上層樓
記憶體模組大廠威剛（3260）13日公布第2季財報與下半年展望：受惠DDR4漲價與備貨升溫，合併營收達128.24億元，創逾15年半新高，三率齊升，單季稅後純益達9億元。展望本季，董事長陳立白看好DRAM與NAND合約價續揚，DDR4供給趨緊，整體營運可望優於第2季。
陳立白指出，第3季DRAM與NAND Flash市況可望延續多頭格局；在產業趨勢與「獲利優先」考量下，三大原廠DDR4停產時程未變，下半年供給趨緊、需求強勁，DDR4與DDR5合約價有望穩健走升，整體營運可望優於第2季。
陳立白也表示，公司看準AI、資料中心與企業儲存需求成長，AI伺服器產品已啟動送樣認證；企業級儲存品牌TRUSTA積極布局高效能企業級SSD，並推出伺服器用DDR5 R-DIMM，預期明年起將成為切入AI應用的重要動能。
威剛第2季合併營收128.24億元，季增29.4%、年增27.6%；毛利率19%，季增5.2個百分點、年減5.8個百分點；營益率9.6%，季增5.4個百分點、年減4.2個百分點；歸屬母公司稅後純益8.79億元，季增66.9%、年增16.4%；每股純益2.75元。
累計上半年合併營收227.32億元，年增8.6%；毛利率16.7%，年減9個百分點；營益率7.3%，年減6.7個百分點；歸屬母公司稅後純益14.05億元，年減22.7%；每股純益4.49元。
