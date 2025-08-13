世芯財報／第2季 EPS 16.36元為近五季低點 上半年仍賺超過三股本
特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於13日舉行法說會，公布第2季財報，每股純益為16.36元，是近五季低點，上半年每股純益為34.49元。
世芯第2季合併營收為91.41億元，中斷連五季業績達百億元以上水準的表現，季減12.8％、年減32.6％；稅後歸屬母公司業主淨利為13.23億元，季減9.5％、年減16.5％，稅後每股純益為16.36元。
世芯上半年合併營收為196.28億元，年減18.47％，歸屬母公司業主淨利為27.87億元，年減1％，稅後每股純益為34.49元。
世芯提到，第2季表現稍低於預期，因為3奈米製程案件的設計定案時程，稍微從6月推遲到7月。
