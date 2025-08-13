快訊

楊柳颱風襲台！最新風雨預測出爐 明僅「1縣市」達停班課標準

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

世芯財報／第2季 EPS 16.36元為近五季低點 上半年仍賺超過三股本

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
世芯董事長暨總經理沈翔霖。聯合報系資料照
世芯董事長暨總經理沈翔霖。聯合報系資料照

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於13日舉行法說會，公布第2季財報每股純益為16.36元，是近五季低點，上半年每股純益為34.49元。

世芯第2季合併營收為91.41億元，中斷連五季業績達百億元以上水準的表現，季減12.8％、年減32.6％；稅後歸屬母公司業主淨利為13.23億元，季減9.5％、年減16.5％，稅後每股純益為16.36元。

世芯上半年合併營收為196.28億元，年減18.47％，歸屬母公司業主淨利為27.87億元，年減1％，稅後每股純益為34.49元。

世芯提到，第2季表現稍低於預期，因為3奈米製程案件的設計定案時程，稍微從6月推遲到7月。

世芯 營收 財報 法說會 每股純益

延伸閱讀

元太財報／第2季 EPS 2.58元 營收、營業利益及淨利皆創新高

樺漢上半年EPS 10.12元 今辦法說

漢唐上半年EPS 17.96元 三個最佳

陽明上半年EPS 2.51元 大幅減少

相關新聞

樺漢法說會／推動品牌統一策略 不排除增持旗下帆宣持股

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，樺漢董事長朱復銓宣布，因應全球數位轉型趨勢，樺漢推動「One Compan...

樺漢法說會／在手訂單1900億元 預計下半年營運優於上半年

工業電腦大廠樺漢（6414）13日舉行法說會，展望後市，樺漢董事長朱復銓指出，目前樺漢在手訂單超過1,900億元，預計今...

威剛財報／第2季三率齊升、每股賺2.75元 第3季有望更上層樓

記憶體模組大廠威剛（3260）13日公布第2季財報與下半年展望：受惠DDR4漲價與備貨升溫，合併營收達128.24億元，...

世芯財報／第2季 EPS 16.36元為近五季低點 上半年仍賺超過三股本

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）於13日舉行法說會，公布第2季財報，每股純益為16.36元，是近五季...

瀚荃自結7月 EPS 0.36元 獲利3300萬元、年增26.9%

瀚荃（8103）13日公布自結7月稅後純益3,300萬元，年增26.92%，7月每股稅後純益（EPS）為0.36元，年增...

威剛財報／第2季三率三升、獲利倍增 上半年每股賺4.49元

受惠DDR4價格持續走揚，客戶備貨需求拉升，記憶體模組領導品牌威剛（3260）13日公告第2季營運成果，不僅獲利指標三率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。