瀚荃自結7月 EPS 0.36元 獲利3300萬元、年增26.9%

瀚荃（8103）13日公布自結7月稅後純益3,300萬元，年增26.92%，7月每股稅後純益（EPS）為0.36元，年增24.14%。

瀚荃第2季稅後純益3,892.2萬元，年減65.8%，季減41.9%，第2季每股稅後純益（EPS）為0.43元，去年同期為1.4元，第1季EPS為0.73元。該公司上半年稅後純益1.06億元，年減46.1%，上半年每股純益1.16元，去年同期為2.46元。

瀚荃表示，第2季毛利率達37%，較第1季34%提升，上半年毛利達36%，主要受惠產品組合優化，其次小部分受惠於下腳料處分收益挹注。由於新台幣升值吃掉稅前淨利四成，另外，第2季有未分配盈餘稅與海外盈餘匯回課稅影響，致使第2稅後純益約0.39億元，年減約66%。

瀚荃指出，上半年來自伺服器及網通的產品已占瀚荃營收35%，年增達雙位數成長，目前已成為公司最大的核心業務。在資料中心電力建置的產業趨勢下，瀚荃上半年在AI相關產品成長較去年上半年成長一倍。除電源相關產品如電源供應器（PSU），今年在伺服器主板(Compute Tray)連接器成長也呈倍數增加。