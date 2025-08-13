瀚荃自結7月 EPS 0.36元 獲利3300萬元、年增26.9%
瀚荃（8103）13日公布自結7月稅後純益3,300萬元，年增26.92%，7月每股稅後純益（EPS）為0.36元，年增24.14%。
瀚荃第2季稅後純益3,892.2萬元，年減65.8%，季減41.9%，第2季每股稅後純益（EPS）為0.43元，去年同期為1.4元，第1季EPS為0.73元。該公司上半年稅後純益1.06億元，年減46.1%，上半年每股純益1.16元，去年同期為2.46元。
瀚荃表示，第2季毛利率達37%，較第1季34%提升，上半年毛利達36%，主要受惠產品組合優化，其次小部分受惠於下腳料處分收益挹注。由於新台幣升值吃掉稅前淨利四成，另外，第2季有未分配盈餘稅與海外盈餘匯回課稅影響，致使第2稅後純益約0.39億元，年減約66%。
瀚荃指出，上半年來自伺服器及網通的產品已占瀚荃營收35%，年增達雙位數成長，目前已成為公司最大的核心業務。在資料中心電力建置的產業趨勢下，瀚荃上半年在AI相關產品成長較去年上半年成長一倍。除電源相關產品如電源供應器（PSU），今年在伺服器主板(Compute Tray)連接器成長也呈倍數增加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言