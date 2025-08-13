威剛財報／第2季三率三升、獲利倍增 上半年每股賺4.49元

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
受惠DDR4價格持續走揚，客戶備貨需求拉升，記憶體模組領導品牌威剛（3260）13日公告第2季營運成果，不僅獲利指標三率三升、營業淨利季增1.9倍，且不受台幣強勢升值影響，匯兌逆勢獲利，繳出每股純益2.75元的亮眼績效。累計上半年歸屬母公司淨利達14.05億元，每股純益4.49元。

展望第3季，威剛看好DRAM及NAND Flash都將維持多頭走勢，董事長陳立白也重申，在產業趨勢、獲利優先等多重考量下，三大原廠對於DDR4停產計畫未變，下半年DDR4缺貨強勁，需求仍相當樂觀，DDR4和DDR5的合約價仍將穩健向上，預期公司營運績效可望優於第2季。

此外，看準AI應用、資料中心及企業儲存需求快速增長，除了公司AI伺服器產品已開始進入送樣認證階段，旗下企業級儲存品牌TRUSTA也強力布局高效能企業級SSD市場，並推出伺服器專用的DDR5 R-DIMM，明年起都將成為公司推進AI應用市場的重要利器。

在記憶體漲價助攻下，威剛第2季營運呈逐月向上走勢，推動單季合併營收季增29.44%達128.24億元，創下逾15年半以來單季高點。同時，毛利率、營益率及淨利率三項指標亦同步提升，毛利率、營益率均季增逾5個百分點分別達18.98%、9.58%；營業利益季增192.01%至12.28億元，稅前淨利季增74.91%為12.99億元，稅後淨利9億元，歸屬母公司淨利為8.79億元；以加權平均股數3.2億股計算，每股純益2.75元。

累計今年上半年合併營收為227.32億元，平均毛利率16.71%，營業利益16.49億元，歸屬母公司淨利達14.05億元，每股純益4.49元。

