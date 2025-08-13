台積電登天價1200元 台股盤中攻24400點逼近新高

快訊

中央社／ 台北13日電

美國降息期望增強，台股今天開高震盪，權值股與題材股點火，台積電再創歷史新天價1200元，台達電、台光電股價也創新高，帶動盤中指數漲逾248點，攻上24406點，逼近2024年7月創下的歷史高點24416.67點。

市場對聯邦準備理事會（Fed）降息的期望升高，美股12日勁揚，標普500指數和那指創新高。

台股今天開高震盪，盤中指數登上24406.94點，上漲248點，逼近歷史新高；台股在2024年7月創下的歷史高點為24416.67點。

至11時左右，加權指數上漲198.96點，至24357.32點，漲幅0.82%；電子股漲逾1%、金融股上漲0.09%，代表中小型股票的櫃買指數也上漲0.87%。

觀察權值股走勢，台積電盤中再寫新天價，上漲20元，至1200元，漲幅1.69%；台達電也刷新歷史高價，至681元，漲幅約6%，鴻海平盤附近震盪，聯發科上漲逾1%。

PCB族群強勢，台光電盤中攻上1210元，再度創高，臻鼎-KY盤中觸及漲停，聯茂、華通、健鼎、尖點等勁揚。

機器人概念股點火，和椿、新漢、亞光盤中觸及漲停。無人機族群亞航、長榮航太、茂訊等今天也維持強勢漲幅。

