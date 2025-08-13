台積電登天價1200元 台股盤中攻24400點逼近新高
美國降息期望增強，台股今天開高震盪，權值股與題材股點火，台積電再創歷史新天價1200元，台達電、台光電股價也創新高，帶動盤中指數漲逾248點，攻上24406點，逼近2024年7月創下的歷史高點24416.67點。
市場對聯邦準備理事會（Fed）降息的期望升高，美股12日勁揚，標普500指數和那指創新高。
台股今天開高震盪，盤中指數登上24406.94點，上漲248點，逼近歷史新高；台股在2024年7月創下的歷史高點為24416.67點。
至11時左右，加權指數上漲198.96點，至24357.32點，漲幅0.82%；電子股漲逾1%、金融股上漲0.09%，代表中小型股票的櫃買指數也上漲0.87%。
觀察權值股走勢，台積電盤中再寫新天價，上漲20元，至1200元，漲幅1.69%；台達電也刷新歷史高價，至681元，漲幅約6%，鴻海平盤附近震盪，聯發科上漲逾1%。
PCB族群強勢，台光電盤中攻上1210元，再度創高，臻鼎-KY盤中觸及漲停，聯茂、華通、健鼎、尖點等勁揚。
機器人概念股點火，和椿、新漢、亞光盤中觸及漲停。無人機族群亞航、長榮航太、茂訊等今天也維持強勢漲幅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言