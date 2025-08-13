安馳上半年與第2季虧損 早盤股價重摔跌停

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

通路商安馳（3528）公布財報，受到認列匯損影響，第2季與上半年都呈現虧損局面，13日早盤股價重摔跌停。

安馳第2季營收18.98億元，季增9.9%，年增41.9%，不過因新台幣升值，認列業外損失，單季稅後淨損2.22億元，每股稅後淨損3.33元。

安馳上半年營收36.24億元，年增40.8%，但稅後淨損0.87億元，每股稅後虧損1.31元。

受惠AI帶動相關供應鏈市場需求增加，以及因美中貿易與關稅不確定性下，部分半導體測試及工業自動化應用客戶提前拉貨，帶動安馳ADI、AMD、Qorvo等主要代理線出貨量穩健成長。

安馳表示，AI技術應用範疇持續擴展，以及CoWoS擴產，預期伺服器電源、水冷散熱、BBU等周邊應用領域需求快速成長。該公司將持續優化產品組合，強化自動化測試設備、RF模組及通訊應用等利基型產品市場的布局，並提升代理線整合能力與技術服務價值，以增進整體獲利能力。

安馳 營收

