緯穎受惠ASIC AI伺服器成長 高盛、大和、大摩都上調目標價

緯穎（6669）財報及展望佳，預期將受惠於特殊應用IC（ASIC）人工智慧（AI）伺服器的強勁需求，高盛、摩根士丹利證券（大摩）及大和資本等三家外資法人最近不約而同喊讚，紛紛調高目標價，上看4,608元。

高盛指出，緯穎第3季預期營收將達2,220億元，年增127%、季增1%，持續維持三位數的年增率，主要受惠於ASIC AI伺服器持續的強勁需求，預估ASIC AI伺服器將占2025年全年營收的35%。緯穎成長動能高於預期，高盛將緯穎目標價由4,078元調高至4,608元，維持「買進」評等。

高盛指出，ASIC AI伺服器出貨持續放量，預期緯穎的毛利率將因委託設計服務（NRE）貢獻逐漸下降而面臨稀釋壓力。不過，由於ODM廠商在客製化程度上表現優於預期，因此ASIC AI伺服器的毛利率將優於預期，高盛將緯穎第3季預估毛利率由原先的7.6%上修至8.1%。

大和將緯穎目標價從3,130元上調到4,000元，同樣重申「買進」評等，主要基於ASIC/繪圖處理器（GPU）伺服器需求上升，有望抵銷一般伺服器需求放緩。至於緯穎的毛利率因為GPU伺服器而遭稀釋，目前看來仍在可控範圍。

大摩上調緯穎2025到2027年的預估EPS，將目標價從3,150元上調到3,500元，同樣重申「優於大盤」評等。大摩認為，緯穎第2季的AI占總營收比重已達約40%，預期下半年比重將持續提高，且也已布局輝達下一代Vera Rubin機櫃。