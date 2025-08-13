佳能第2季獲利季跳增32%
佳能（2374）本業發威，昨（12）日公布第2季代表本業獲利的營業利益2.71億元，攀上13年來新高，單季稅後純益1.16億元，季增32.6%，年減20%，每股純益0.41元。公司看好本季營運將優於上季，下半年比上半年出色。
佳能表示，第2季因新台幣升值，認列1.59億元匯損，影響每股純益0.55元，否則整體每股純益表現會更好。累計上半年稅後純益2.03億元，年減31.6%，每股純益0.71元。
佳能第2季營收以23.34億元改寫30季來新高，因接單數量增長，看好本季營收超過上季。整體而言，下半年營收可優於上半年。假設台幣對換美元匯率持平，佳能下半年獲利將有較好的表現。
2025年被視為人形機器人元年，佳能除接獲美機器人企業Mantis Robotics的近接感測器訂單，預計在第4季出貨，佳能結合集團創投能率亞洲在今年共同投資美國人型機器人Agility Robotics機器人相關公司，希望帶動佳能機器人視覺影像產品藉此打入美國機器人產業供應鏈。
Agility Robotic創辦人Jonathan Hurst受能率亞洲邀請，於9月中下旬將來台進行一連串拜訪，期間將與佳能商談，深入了解佳能的機器視覺應用，並共同探討未來人型機器人的發展與應用。
佳能表示，該公司在光學累積的經驗與研發能力在經歷過多年的轉型的磨練，希望持續深耕車用光學、AI與機器人的相關應用，期望在新時代發光發熱。國際洲際市場除亞洲外，2025將跨入美國市場。
