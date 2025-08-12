漢唐財報／上半年獲利33.87億、EPS 17.96元 雙寫同期新高

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

無塵室工程大廠漢唐（2404）董事會12日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收263.03億元，年增11.3%。毛利率22.11%，年增9.16個百分點。稅後純益33.87億元，年增37.3%；每股稅後純益17.96元。交出毛利率、稅後純益及EPS三項同步刷新同期新高的好成績。

漢唐第2季合併營收147.85億元，季增28.4%，年增30%。毛利率21.26%，分別季減1.95及年增7.84個百分點。稅後純益13.98億元，季減29.7%，年增17.2%；每股稅後純益7.41元。

漢唐先前於法說會揭露今年以來，新接訂單合約金額達836.77億元，推升累計在手訂單金額高1,322.66億餘元，創歷史新高紀錄；其中台灣在手訂單金額約占三分之一強，顯示海外大單已入手。展望2025年，努力朝營收成長目標邁進。

漢唐在法說會答覆法人提問說明指出，漢唐承接客戶美國二廠的業務範疇擴大、及承攬位階提升，是指除了漢唐傳統的機電及無塵室系統供應商的角色之外，漢唐將於二期提供更多的管理服務，如：建照管理。也就是相當於某種層度的總承攬商，並非百分之百的統包。

漢唐累計今年前七個月合併營收323.75億元，年增17.2%，為同期史上次高。今天股價早盤一度站上千元，終場上15元，成交量3,174張，收985元。

