快訊

楊柳「自由過山」不怕中央山脈！專家：東部首當其衝 南部千萬別低估

暴風圈觸陸！楊柳颱風仍增強長胖 暴風圈已觸東南部及恆春半島

楊柳開眼 登陸前達最強！台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」

淨零有成 獲碳中和認證

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心再創永續新里程碑，經英國標準協會（BSI）嚴謹評估審核，櫃買中心於8月4日通過ISO 14068-1:2023碳中和查證，彰顯實踐淨零轉型與節能減碳的領先實力與堅定決心。

為落實節能減碳，櫃買中心依據營運特性制定並逐年執行減碳計畫；為進一步響應台灣2050年淨零轉型目標，2024年初即承諾並規劃碳中和路徑，參考國家減量路徑規劃及科學基礎減量目標倡議，設定與控制升溫1.5˚C一致的短期與長期目標，以2023年為基準年，短期目標為至2032年減量32%，長期目標則為至2050年減量90%，展現永續發展的具體承諾。

櫃買中心秉持「節能優先、再生能源次之、碳權抵換為輔」原則，透過減少公務車油耗、設備汰換、舉辦節電獎勵活動等節能減碳措施，並搭配再生能源使用進行溫室氣體減量，因現行技術和背景狀況無法減少的溫室氣體，則透過購買高品質碳權進行抵換。

櫃買中心表示，碳中和並非終點，僅是邁向「永續交易所」的基石。未來將持續加強能源效率提升與減碳行動，並以創新金融推動資本市場低碳轉型。

減碳 櫃買中心

延伸閱讀

亞太生技投資論壇／鑽石董座楊泮池：生技三力齊發 邁向全球

櫃買中心健走家庭日 回響熱烈

櫃買攜富時羅素 衝ETF業務

興櫃新星業績 三連發

相關新聞

緯軟審慎樂觀2025年下半年

緯軟（4953）昨（12）日舉行法說會，看好下半年互聯網及製造業將是主要成長動能，對整體營運審慎樂觀看待，AI及半導體將...

印能2025年上半年 EPS 14.3元 聯嘉-0.38元

半導體設備廠印能科技（7734）昨（12）日公告第2季獲利1.61億元，季減28.76%，年減32.35%，每股純益3....

昇達科低軌衛星出貨熱

昇達科（3491）總經理吳東義昨（12）日於法說會表示，看好低軌衛星市場低點已過，在手訂單約有4億元在今年出貨，並持續接...

瓦城2025年上半年 EPS 4.47元 上銀1.75元

瓦城（2729）昨（12）日公告半年報，上半年營收達30.52億元，年增0.26%，營業毛利15.56億元、營業利益2....

櫃買壯大生技生態圈

記者王奐敏／台北報導

股債平衡型 ETF 後天掛牌

台灣首檔股債平衡型ETF將於15日在櫃買中心掛牌交易，為台灣ETF市場樹立新的里程碑。櫃買中心表示，在金管會推動「亞洲資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。