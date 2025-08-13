淨零有成 獲碳中和認證

櫃買中心再創永續新里程碑，經英國標準協會（BSI）嚴謹評估審核，櫃買中心於8月4日通過ISO 14068-1:2023碳中和查證，彰顯實踐淨零轉型與節能減碳的領先實力與堅定決心。

為落實節能減碳，櫃買中心依據營運特性制定並逐年執行減碳計畫；為進一步響應台灣2050年淨零轉型目標，2024年初即承諾並規劃碳中和路徑，參考國家減量路徑規劃及科學基礎減量目標倡議，設定與控制升溫1.5˚C一致的短期與長期目標，以2023年為基準年，短期目標為至2032年減量32%，長期目標則為至2050年減量90%，展現永續發展的具體承諾。

櫃買中心秉持「節能優先、再生能源次之、碳權抵換為輔」原則，透過減少公務車油耗、設備汰換、舉辦節電獎勵活動等節能減碳措施，並搭配再生能源使用進行溫室氣體減量，因現行技術和背景狀況無法減少的溫室氣體，則透過購買高品質碳權進行抵換。

櫃買中心表示，碳中和並非終點，僅是邁向「永續交易所」的基石。未來將持續加強能源效率提升與減碳行動，並以創新金融推動資本市場低碳轉型。