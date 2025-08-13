股債平衡型 ETF 後天掛牌

台灣首檔股債平衡型ETF將於15日在櫃買中心掛牌交易，為台灣ETF市場樹立新的里程碑。櫃買中心表示，在金管會推動「亞洲資產管理中心」政策引導下，凱基投信募集發行的平衡凱基美國TOP ETF（00980T），成為今年金管會開放投信發行主動式ETF及被動式多資產ETF以來，首檔掛牌的被動式多資產ETF，可望為ETF市場注入新成長動能。

根據凱基投信公開說明書，此檔平衡型ETF追蹤的「NYSE TPEx美國Top股債平衡指數」，是櫃買中心與ICE指數公司合作編製的第一檔聯名指數，以7：3固定比例投資股票與債券。股票部分聚焦納斯達克交易所市值排名領先的前十大個股，債券部分則鎖定距到期日3年至7年美國中天期政府公債，表示美國經濟與大型科技公司獲利成長的同時，也降低波動風險。

櫃買中心並表示，平衡凱基美國TOP ETF上櫃掛牌，不僅成為國內業者響應主管機關「亞洲資產管理中心」商品多元化政策的標竿，同時亦能呼應櫃買市場「股債雙核心」的重要價值，結合股票成長潛力和債券的穩定性，攻守兼備達成分散投資風險目的，為投資人帶來多樣化的理財方案。

櫃買中心訂於15日舉行上櫃掛牌典禮，將邀請主管機關、證券金融業者共同見證台灣資產管理市場的重要里程碑。