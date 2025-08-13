快訊

製藥三雄第2季營運失色

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

製藥三雄藥華藥（6446）、保瑞、美時昨（12）日為止都已公布半年財報，美時上半年獲利21.6億元，總體表現最佳。

藥華藥上半年賺20.95億元，年增1.07倍，成長最高；保瑞上半年賺20.15億元，每股稅後純益（EPS）19.5元，為每股獲利王。不過受到匯損影響，三家公司第2季獲利都較去年同期明顯衰退。

藥華藥昨日公布上半年稅後純益20.95億元，較去年同期大幅成長1.07倍，EPS 6.3元，但第2季受到匯損影響，單季稅後純益8.32億元，年減22.4%，第2季EPS為2.5元。

保瑞上半年稅後純益20.15億元，雖受美元升值影響，仍較去年同期成長6.7%，EPS 19.5元，賺近兩個股本。

單就第2季來看，保瑞第2季毛利率與上季接近持平，約41%，受到匯率及本業產線調整，在雙重因素影響下，第2季稅後純益為6.16億元，年減43%，EPS為5.83元，公司強調，如果扣除業外匯損的影響，本業核心EPS約為8.08元。

美時上半年稅後純益21.6億元，年減8.6%，上半年EPS 8.29元，其中第2季稅後純益7.28億元，年減45.3%，EPS 2.81元。

