緯穎目標價 喊到4,608元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

緯穎（6669）財報及展望佳，預期將受惠於特殊應用IC（ASIC）人工智慧（AI）伺服器的強勁需求，高盛、摩根士丹利證券（大摩）及大和資本等三家外資法人最近不約而同喊讚，紛紛調高目標價，上看4,608元。

高盛指出，儘管提前拉貨效應逐漸淡化，導致緯穎7月營收月減1%，但年增率仍維持強勁動能。緯穎第3季預期營收將達2,220億元，年增127%、季增1%，持續維持三位數的年增率，主要受惠於ASIC AI伺服器持續的強勁需求。

大和將緯穎目標價從3,130元上調到4,000元，同樣重申「買進」評等，主要基於ASIC、繪圖處理器（GPU）伺服器需求上升。

大摩上調緯穎2025~2027年的預估EPS，將目標價從3,150元上調到3,500元，同樣重申「優於大盤」評等。大摩預期下半年AI占總營收比將持續提高，且也已布局輝達下一代Vera Rubin機櫃。

緯穎 大摩 營收

