兆豐證體驗營 推廣財商

為推動普惠金融、提升青少年財金素養，兆豐證券與子公司兆豐期貨攜手財金智慧教育推廣協會舉辦第三屆「探索兆豐證券多重宇宙」企業體驗營，吸引逾70位高中生參與。今年活動特別導入由財金協會設計的「＄密碼＄實境解謎遊戲」，透過寓教於樂的學習方式，讓學員在過程中，吸收財金知識。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，感謝財金協會支持兆豐證券「金融育才」理念，一同推動金融教育向下扎根，今年活動導入「實境解謎遊戲」讓形式更富吸引力，學員能夠從趣味情境中自然建立起理性消費、投資理財與風險控制的基本觀念。

此外，也向學員強調日常生活中落實防詐的重要性，提醒學員日後務必提高警覺。更期勉學員懷抱好奇心及熱情、持續探索世界；秉持誠信，成為值得被信任的人。

兆豐證券總經理吳明宗也以自身經歷點出，高中階段對於未來職涯發展的重要性，期勉學員把握這段黃金時間，探索興趣並充實自己。

「探索兆豐證券多重宇宙」企業體驗營已邁入第三年，並首度與財金協會合辦。今年活動規劃兩大主軸，兼具職涯探索與財商（FQ）教育內涵。一部分由兆豐證券講師授課，內容涵蓋證券實務導覽、金融防詐及理財知識、升學求職面談技巧分享等。另一方面，由財金協會執行「＄密碼＄實境解謎遊戲」，以模擬真實財務挑戰的劇情設計，引導學生運用財金知識破解謎題，在解謎的過程中自然建立基礎財金意識，達到學習與趣味兼具的體驗。

財金智慧教育推廣協會秘書長王銀杏表示，協會透過2022年青年財金素養調查發現，台灣年輕族群在財務決策與風險意識仍有加強空間，因此持續推出多元活動以提升財金素養。感謝兆豐證券的認同與支持，一起帶領學生解鎖財金密碼，讓金融教育不再只是課堂知識，更是可體驗、可實踐的能力養成。