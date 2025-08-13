快訊

南茂調漲記憶體封測報價

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

封測南茂（8150）昨（12）日舉行法說會，釋出下半年展望。董事長鄭世杰表示，本季起針對記憶體相關封測陸續調升報價5－18%，以反映基板、材料與電費等成本走高，可望改善獲利。若匯率後續走勢趨穩，匯損壓力可望明顯收斂，對第3季維持審慎樂觀。

南茂上季由盈轉虧，每股淨損0.75元；上半年累計每股虧損0.5元。財務長蘇郁姣表示，新台幣升值造成約6.9億元匯損，侵蝕毛利率約1.5個百分點；夏季電費較首季多約1億元，再減毛利率1.6個百分點，加上金價走高亦不利。若第3季匯率趨穩，虧損幅度可望縮小。

南茂對終端產品看法偏保守，但在DDR4停產與DDR5放量帶動下，記憶體封測業務相對穩健。產品別來看，NAND需求穩健、ROM受客戶季節性備貨改善；DDIC中，OLED隨手機備貨增強、車用面板表現平穩，手機與小尺寸面板相對疲弱。

