樺漢財報／上半年EPS 10.12元賺逾一個股本 營收、雙創同期新高

工業電腦大廠樺漢（6414）12日公布今年第2季財報，合併營收346.9億元、年減4.5％，歸屬樺漢淨利5.6億元，年增11.5％，稅後純益（EPS）為4.11元。

營業毛利及淨利下降主因，主要受品牌事業體Kontron子公司 （JUMPtec） 一次性處分影響。此外，歸屬樺漢淨利，本季匯損約4.4億元。

累計2025年上半年營收為691.6億元、年增0.2％，歸屬樺漢淨利13.9億元，年增22.4％，EPS為10.12元，年增21.1％，賺逾一個股本，營收與EPS創歷史同期新高。

樺漢將於13日舉行法說會，說明公司第2季營運成果，並釋出下半年度展望。

在區域市場表現方面，上半年樺漢營收結構以歐洲市場占比最高，達35.4%，年增3.1百分比；美洲占26.9%，年減6.4百分比；中國大陸市場占比9.4%，年減幅24.3百分比；其他地區（馬來西亞、新加坡、台灣、澳洲等地）占比28.3%，年增16.2百分比，樺漢在多元市場布局上持續優化，並逐步分散單一市場波動的影響。

為因應全球數位轉型趨勢，樺漢推動「One Company, One Brand」策略，整合旗下樺漢與Kontron雙品牌優勢，打造全球AI+ IoT（AIoT）整合解決方案領導者。以Kontron為統一對外品牌，結合樺漢長期深耕的硬體研發製造實力，推動從硬體供應商邁向高附加價值的AIoT解決方案平台轉型，提升全球市場能見度與競爭優勢。

在組織營運面，樺漢加速全球資源整併，建構共用營運平台，整合歐美與亞太地區的研發能力與人才，逐步落實營運效率提升與產品組合優化。透過標準化模組產品、客製化設計、與區域製造布局的結合，展現軟硬體整合的競爭力，有效回應全球客戶多元需求。

此外，在軟體與服務面，樺漢積極推進SaaS化服務，整合KontronOS + SUSiEtec 與ESaaS平台系統能力，開發新一代AIoT訂閱制服務，包含邊緣AI、OTA管理、資安防護等功能模組，逐步實現從產品導向走向平台營運，並建立可長期複製的商業模式。

展望2025年與未來，透過全球品牌整合與營運平台共享，樺漢預期未來三年在Software與Solution收入占比將顯著提升，美洲與亞太市場成長動能強勁，有助整體營運體質優化與獲利結構改善。

樺漢將持續強化在AIoT領域的整合服務能力，朝全球前三大AIoT品牌目標穩健邁進。同時樺漢持續致力ESaaS高毛利產品組合營收占比持續提升、優化整體接單結構，預期2025年全年營收、毛利與淨利皆將穩健成長，堆疊獲利整體向上。