全民權證／中磊 押逾六個月
中磊（5388）受惠網通產業穩健成長與剛性需求，下半年訂單回溫，能見度已至年底。因此，法人給予投資評等上調至「逢低買進」。
法人分析，中磊主要動能來自庫存調整完成帶動企業端寬頻與安防設備訂單回流，新品導入如WiFi server與DOCSIS 4.0 cable升級，FWA業務延續2024年成長力道，以及IoT應用新品與新客戶貢獻。
但受匯率不利影響，2025年營收預期下修至585億元，每股純益（EPS）7.57元，本益比僅約13倍，低於歷史區間中位數。法人認為評價偏低，長期投資價值不變，後市可期。
看好中磊後市股價表現的投資人，可挑選相關權證進行布局。權證發行商建議以價內外15%以內、剩餘天數180天以上的權證介入。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言