全民權證／中磊 押逾六個月

中磊（5388）受惠網通產業穩健成長與剛性需求，下半年訂單回溫，能見度已至年底。因此，法人給予投資評等上調至「逢低買進」。

法人分析，中磊主要動能來自庫存調整完成帶動企業端寬頻與安防設備訂單回流，新品導入如WiFi server與DOCSIS 4.0 cable升級，FWA業務延續2024年成長力道，以及IoT應用新品與新客戶貢獻。

但受匯率不利影響，2025年營收預期下修至585億元，每股純益（EPS）7.57元，本益比僅約13倍，低於歷史區間中位數。法人認為評價偏低，長期投資價值不變，後市可期。

看好中磊後市股價表現的投資人，可挑選相關權證進行布局。權證發行商建議以價內外15%以內、剩餘天數180天以上的權證介入。（兆豐證券提供）

