全民權證／金像電 兩檔聚光

金像電（2368）因擴產及去瓶頸效益顯現，7月營收表現優於預期，法人看好金像電第三季營收將有兩位數季增，在產品組合持續優化、良率提升下，毛利率也將持續上揚。

法人分析，金像電三大應用產品中，接下來以ASIC AI伺服器需求最佳，另外網通產品下半年出貨也將提升，尤其800G在第四季的出貨成長將更明顯，預估第三季營收將呈年、季雙增態勢。獲利方面，因產品組合優化、規模效益，良率提升及匯損干擾降低等也將提升，帶動獲利成長，同時台灣、大陸及泰國廠產能同步增加，提供明年、後年的成長動力。

權證發行商表示，看好金像電的投資人可挑選價內外10%左右，150天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（統一證券提供）

