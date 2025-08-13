快訊

楊柳「自由過山」不怕中央山脈！專家：東部首當其衝 南部千萬別低估

暴風圈觸陸！楊柳颱風仍增強長胖 暴風圈已觸東南部及恆春半島

楊柳開眼 登陸前達最強！台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」

全民權證／金像電 兩檔聚光

經濟日報／ 記者何佩儒整理

金像電（2368）因擴產及去瓶頸效益顯現，7月營收表現優於預期，法人看好金像電第三季營收將有兩位數季增，在產品組合持續優化、良率提升下，毛利率也將持續上揚。

法人分析，金像電三大應用產品中，接下來以ASIC AI伺服器需求最佳，另外網通產品下半年出貨也將提升，尤其800G在第四季的出貨成長將更明顯，預估第三季營收將呈年、季雙增態勢。獲利方面，因產品組合優化、規模效益，良率提升及匯損干擾降低等也將提升，帶動獲利成長，同時台灣、大陸及泰國廠產能同步增加，提供明年、後年的成長動力。

權證發行商表示，看好金像電的投資人可挑選價內外10%左右，150天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 營收 金像電

延伸閱讀

七月營收年增暴衝50%！法人連十日大買、這14檔強勢股跑贏大盤

大摩調升AI鏈四強目標價 這檔升幅超過五成

中國信託證挺 AI 權證

健鼎上半年每股純益9.13元 金像電7.08元

相關新聞

網路期貨詐騙 兩樣態

期交所統計，自4月1日舉辦「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」迄7月31日止，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件達229件。7...

期貨商論壇／美股期 靈活操作

美股高檔震盪，降息呼聲不斷，投資人應留意聯準會動向、美國政府關稅動態、去監管等政策，均將持續影響企業獲利表現；但對短線投...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

美國黃金期貨8日時，12月合約上漲至每盎司3,509.10美元，盤中一度最高觸及3,534.1美元，刷新歷史紀錄。日前曾...

上銀、大立光 認購靚

近期台股在AI族群領軍下，指數創今年新高，接下來類股輪動誰領風騷？台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展皆訂於8月20至23日，自動化工廠、工業製造用機器人、AI物理推論機器人等類股將成為市場焦點，相關權證可伺機布局。

所羅門、亞光 四檔亮眼

台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展20日將登場，預料將成為產業焦點，所羅門（2359）、亞光（301...

鈞興看旺 瞄準逾120天

鈞興-KY（4571）受惠大客戶持續投資自有電池生態系及著重無線產品，市占率持續提升；機器人齒輪打入四大家族手臂供應商；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。