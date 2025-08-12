快訊

台幣升值影響 安馳第2季、上半年轉虧

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安馳董事長李瑞西。圖／本報資料照片
安馳董事長李瑞西。圖／本報資料照片

工控晶片代理商安馳（3528）公告2025年上半年營運成果暨7月營收。第2季營收18.98億元，季增9.98%，年增41.94%，惟因台幣兌美元匯率升值產生匯兌損失而造成業外損失侵蝕獲利，單季稅後虧損2.22億元，每股虧損3.33元。

上半年營收36.24億元，年增40.88%，受惠AI帶動相關供應鏈市場需求增加，以及因美中貿易與關稅不確定性下，部分半導體測試及工業自動化應用客戶提前拉貨，帶動安馳ADI、AMD、Qorvo等主要代理線出貨量穩健成長。然受到台幣強勢升值影響，上半年稅後虧損0.87億元，每股虧損1.31元。

安馳7月營收7.43億元，月增7.12%，係受惠AI技術應用普及，CoWoS先進封裝半導體測試、自動化測試市場需求穩定，帶動AMD、ADI兩大代理線訂單出貨動能增強，並隨AI推動資料中心、網通及高速傳輸等應用發展，帶動大功率電源需求增加，推升Onsemi、MCL訂單及營收表現。累積1-7月營收43.67億元，年增44.04%。

安馳表示，AI技術應用範疇持續擴展，以及CoWoS擴產，預期伺服器電源、水冷散熱、BBU等周邊應用領域需求快速成長。公司將持續優化產品組合，強化自動化測試設備、RF模組及通訊應用等利基型產品市場的布局，並提升代理線整合能力與技術服務價值，以增進整體獲利能力。

展望下半年，安馳持續聚焦「AI + IoT + 5G」技術整合應用，深化半導體、自動化測試、工控與5G通訊等市場開發，提升產品線綜效與市場滲透率；同時，公司亦將審慎應對關稅政策與匯率波動對營收及毛利率的影響，靈活調整訂單出貨排程與產品定價策略，加強風險控管，力求獲利逐季回溫。

相關新聞

台積電董事會通過第2季每股仍配息5元 注資子公司100億美元避險

台積電為期二天的董事會，今日公布決議，其中攸關股東關注的股息分配案，仍維持每股配息5元，除息基準日為12月11日。董事會...

大聯大第2季營收、營業利益、純益均超越財測高標 每股純益1.05元

半導體零組件通路商大聯大控股（3702）今日公布2025年第2季財報，第2季營收、營業利益、稅後純益均超越財測高標，營收...

緯創財報／上半年每股賺4.06元 加碼18.75億改良美國達拉斯廠

代工大廠緯創（3231）12日召開董事會，會中通過上半年財報，緯創上半年營收達8,977.77億元，上半年營業淨利為25...

臻鼎法說會／載板玻布缺貨到何時？ 營運長：影響有限已有替代方案

日本供應商擴廠緩慢使上游材料缺貨干擾ABF載板出貨議題持續受關注，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）近年積極跨入載板領域，...

廣達財報／上半年每股賺9.43元 第2季毛利率獲利雙減逾一成

廣達（2382）12日召開法說，並公告第2季財報，毛利率回測7%大關、下滑至7.05%，探近九季低點；稅後純益168.6...

