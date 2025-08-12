南茂Q2每股虧損 本季調漲封測價有利獲利提升

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南茂董事長鄭世杰。圖／南茂提供

封測廠南茂（8150）今日舉行法說會，公布第2季受匯率及夏季電價等不利因素影響，每股虧損0.75元，但董事長鄭世杰釋出本季起針對記憶體相關封測已陸續調升報價5到18%，以反映基板、材料與電費等成本走高，後續獲利可望改善。

鄭世杰並表示，隨匯率趨穩，匯損壓力可望明顯收斂，對本季營運展望維持審慎樂觀。

南茂上季由盈轉虧，每股虧損0.75元，連帶上半年也轉虧，每股虧損0.5 元。南茂對此說明，新台幣升值造成約新台幣6.9億元匯兌損失，並侵蝕毛利率約1.5個百分點；此外，夏季電費較首季多約1億元，對毛利率再減約1.6個百分點，金價走高也稀釋毛利率表現。公司指出，若第3季匯率趨穩，虧損幅度可望縮小。

南茂 毛利率 法說會

